Sète - Une nouvelle base nautique sur le Lido !

Une nouvelle base nautique sur le Lido

Le démarrage de la saison estivale approche. Une occasion saisie par la Ville pour présenter une nouvelle base nautique sur le Lido qui vient remplacer l’habituelle base saisonnière du Castellas. Elle se situe près de l’accès numéro 16 entre la plage privée La Ola et la zone d’activité municipale (ZAM) et ouvrira du 3 juillet au 29 août 7 jours sur 7 de 12 h 30 à 18 h 30. Cette nouvelle base nautique du Lido était présentée ce vendredi 18 juin en présence d’Hervé Marquès, adjoint au sport, et d’Olivier Guyot, responsable du nautisme à la Ville.

« Le constat, c’est que les gens qui viennent sur la plage du Lido ne viennent pas à la base nautique Françoise Pascale qui est plus proche de la ville. Avec ce nouvel emplacement, on vient à eux pour leur proposer de la location, des cours privées et collectifs » explique Olivier Guyot. Les activités proposées ? Paddle, planche à voile, kayak, catamaran et même Windfoïl, ce sport apparenté à la planche à voile qui permet de glisser au-dessus de l’eau à l’aide d’un aileron. « On se rapproche du public sétois en leur proposant une offre supplémentaire de loisirs et de découverte » ajoute Hervé Marquès.

Les tarifs seront alignés sur les autres bases nautiques. Les réservations d’activité pourront se faire directement sur place. Ce nouveau lieu dédié au nautisme à Sète n’ouvrira, dans un premier temps, que pour la saison 2021. Il s’ajoute aux bases Françoise Pascale à la Corniche, côté mer, et Miaille-Munoz, côté étang, qui proposent de nombreux stages nautiques tout au long de l’année.