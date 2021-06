Montagnac - Balade gastronomique à Montagnac le 19 juin 2021

« Oenorando Gourmande en Terres Rouges », balade gastronomique à Montagnac le 19 juin 2021.

Cette balade gastronomique en Terres Rouges est une invitation au réveil des sens pour déguster, découvrir, sentir et toucher le Parcours d’Art et de Nature des communes de Montagnac, Aumes et Castelnau de Guers, le samedi 19 juin 2021 à partir de 11h.

Au cœur de ce vignoble d’exception, entre garrigues et Lagune de Thau, la Maison Cabiron Traiteur et les Vignerons Montagnac Domitienne ont préparé une fabuleuse expérience gastronomique tout en gourmandise.

Cette balade conviviale débute au pied de la statue « La Fête » sur le Parcours d’Art et de Nature. Sur 5,5 km, pendant environ 4 heures, les oenorandonneurs découvriront grâce aux viticulteurs le travail de la vigne ainsi que l’histoire du vignoble héraultais, et auront la possibilité d’échanger avec les partenaires de cette journée, acteurs du monde rural.

Au menu également de cette journée, une sélection des plus belles cuvées accompagnera les plats confectionnés par les équipes de la Maison Cabiron Traiteur au service de cette nature et de ce sentier mythique :

Mise en bouche : gravelax de truite rose, oignon rouge confit, émulsion de fromage frais fumé [Picnic déjeuner sur l’herbe en lunch box]

Entrée : Marbré de lapin au poivre vert, foie gras et girolles [Picnic déjeuner sur l’herbe en lunch box]

Plat : Filet de canette sur velours de cerises confites au vin rouge. Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive des Orgues, cébettes confites [Par tables de 6 personnes]

Fromage : Chèvre et Tomme de Bleu de Massegros [Par tables de 6 personnes]

Dessert : Entremet abricot romarin, sur pain de Gênes à la pistache [Par tables de 6 personnes]

Le Parcours d’Art et de Nature

Cet Itinéraire a été créé par les vignerons coopérateurs de la cave Les Vignobles Montagnac avec l’appui technique de la FFRandonnée Hérault et le soutien du Conseil Départemental de l’Hérault. Les paysages mis en valeur par les vignerons s’étendent sur les communes de Montagnac, Aumes et Castelnau-de-Guers avec ce parcours novateur qui respecte à la fois le paysage et valorisant le travail des Hommes.

L’idée d’installer une série de grandes pierres sculptées par des artistes héraultais s’est imposée aux yeux de tous. Six sculpteurs ont ainsi façonné quatorze statues, érigées au détour de chemins de vignes. Chacune est implantée selon une perspective paysagère différente invitant le randonneur à entrer dans

l’intimité du vignoble du Picpoul de Pinet Les Terres Rouges.

Infos pratiques

Samedi 19 juin 2021 à 11h

Parcours de 5,5 km

60 € par personne

Nombre de places limité

Sur inscription au 04.67.24.03.74 - https://www.cave-picpoul-de-pinet.com/19-oenorando-gourmande-balade-gastronomique-en-terres-rouges

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.