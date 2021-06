Frontignan - Rencontres du tourisme et des artisans du goût

Rencontres du tourisme et des artisans du goût

Ce lundi 14 juin, la Ville de Frontignan la Peyrade, l’office de tourisme et leurs partenaires avaient convié les professionnels du tourisme et autres producteurs de produits du terroir à se rencontrer et échanger pour un temps convivial qui marque le début de la saison.

C’est au sein de l’aire de jeux pour enfants Kid’s Paradise que Kelvine Gouvernayre, conseillère municipale déléguée au tourisme et à la promotion des produits locaux et du Muscat, et le conseil d’administration accompagné de l’équipe de l’office de tourisme et leurs partenaires ont reçu les convives pour une rencontre organisée autour de deux temps forts :

- dès 17h, pour une découverte des muscats et des vins de Frontignan et autres produits du terroir

- puis, à partir de 18h, pour une présentation de la politique touristique, suivie de speed meetings thématiques animés par l’équipe de l’OT.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les nombreux participants ont ainsi démontré le dynamisme de la reprise post confinement et l’intérêt des professionnels du secteur pour ce type d’évènements fédérateur.