Montpellier - Dealwave remporte le prix inosport dans la catégorie innovation digitale

Organisé au coeur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, territoire leader du secteur des sports de nature en France, le salon INOSPORT a pour ambition de valoriser l'innovation dans la filière du sport, des loisirs, de la santé et du bien-être. Jeudi 3 juin 2021, la plateforme web montpelliéraine DEALWAVE.FR a été distinguée dans la catégorie innovation digitale.

Constitué de représentants de l'entrepreneuriat et de l'innovation originaires de toute la France, le jury du Concours INOSPORT 2021 a étudié lors de sa nouvelle édition un total de 58 produits et services particulièrement innovants dans le domaine du sport, des loisirs, de la santé et du bien-être. La spécificité de ce concours est de mettre en valeur des projets dont le processus de développement se situe entre la phase POC (preuve de concept) et les premiers mois de commercialisation.

C'est dans ce cadre que la jeune société DEALWAVE dont l'objectif est de permettre aux professionnels du secteur du tourisme et des loisirs de tarifer leurs activités en temps réel a été désignée lauréate de la catégorie Innovation Digitale parmi 17 autres projets français. « Nous sommes particulièrement heureux et fiers d'avoir décroché ce prix de l'innovation digitale qui représente une véritable reconnaissance de la part des professionnels du secteur des loisirs et nous offre une belle visibilité, notamment dans la région la plus dynamique en matière d'activités de nature » explique Marie CHAIX et Thibault BOUFFARD, les co-fondateurs et dirigeants de la plateforme web montpelliéraine. Initiée et lancée en Occitanie fin mai 2021, la plateforme web ambitionne d'étendre son concept à de nouvelles régions, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes.

Organisée le jeudi 3 juin 2021 à 20h30 sur le plateau de TéléGrenoble en présence des lauréats durant l'émission Class’Affaires et diffusée le soir même à 20h30 sur TéléGrenoble et sur la page Facebook d’Inosport (18 min. 25 sec.), cette remise de prix sera diffusée 7 à 8 fois par semaine tout le mois de juillet.

A propos de DEALWAVE.FR

Lancée à Montpellier (Occitanie) en 2021, DEALWAVE.FR est un site de réservations d’activités de loisirs dans les domaines des sports, du tourisme, de la culture et du bien-être. A la fois outil de promotion auprès du grand public et solution globale de gestion de planning pour les professionnels du secteur des activités de loisirs, elle vise à optimiser les taux de remplissage pour développer le chiffre d’affaires de ses clients. La société est accompagnée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault et l’Agence de Développement Économique de la Région Occitanie (AD OCC). https://dealwave.fr