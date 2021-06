Perpignan - La troupe Synopsis Youth Ballet joue le Chant des Étoiles au Palais des Congrès de Perpignan

Le gala annuel de l’école Synopsis Danse est de retour ! Rendez-vous samedi 19 juin au Palais des Congrès de Perpignan pour le retour sur scène des élèves de l’école Synopsis : tous les danseurs du plus petit au plus grand interpréteront Le Chant des Etoiles, à travers une succession de tableaux de danse classique, jazz, hip-hop et contemporaine.

Conçu par toute l’équipe pédagogique sous la houlette d’Isabelle Vergne, directrice de l’école, Le chant des étoiles met en scène de futurs danseurs professionnels ou non qui composent l’école Synopsis Danse et le Synopsis Youth Ballet. Le spectacle, divisé en une vingtaine de tableaux de danse classique et moderne, incite à se laisser aller à rêver, tout simplement.

Un retour sur scène attendu de tous et en particulier des danseurs, après plus d’une année de fermeture des lieux culturels !

La tête dans les étoiles

Samedi 19 juin 2021 au Palais des Congrès, 2 représentation 14h30 et 20h30

Réservation à l’école de danse - 04 68 34 24 37

Le Synopsis Youth Ballet a été créé afin de proposer une solide formation aux enfants tout en respectant leur rythme scolaire. Il a pour ambition de fournir un solide niveau en danse classique et danse contemporaine aux élèves, leur permettant par la suite d’intégrer de grandes écoles de danse classique internationales.

« Nous sommes très heureux de pouvoir faire remonter le Synopsis Youth Ballet sur scène : nos danseurs ont fait preuve d’une superbe capacité d’adaptabilité à la situation en se prêtant à l’exercice de la captation sans public pendant 1 an, mais ils leur tarde de retrouver les sensations de la scène. Le thème de La tête dans les étoiles nous paraissait particulièrement bien adapté pour ce retour en scène : nous l’avons pensé pour offrir au public une pause loin de la réalité, le temps de quelques pas. » déclare Isabelle Vergne, directrice de Synopsis Danse