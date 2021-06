Sète - Le programme de la Fête de la musique 2021 à Sète

Le programme de la Fête de la musique 2021 à Sète

Cette année, les rassemblements spontanés sur la voie publique étant toujours interdits, la Fête de la Musique ne pourra se tenir dans sa forme habituelle et sera adaptée au protocole sanitaire établi par le gouvernement. L’événement viendra à votre rencontre dans la Ville et ses canaux. De la musique sera diffusée dans les canaux par plusieurs artistes locaux retenus par la Ville afin d’offrir un sillage musical aux abords des quais et terrasses de café.

Le programme détaillé :

À partir de 17 h 30 : déambulation musicale dans les canaux du cœur de Ville de La Criée au Quai de La Dorade (Pointe courte). Deux bateaux sont prévus avec des artistes au style différent, dont Stef Konstan (Remix Disco), Rio Dela Duna (House Hispanique), Hector Langevin (Pop electro), 2Fik (Funk/RNB) et le groupe Jean Marc C vs DS and Music.

À partir de 19 h sur le parking du site Saint-Pierre : concert (300 places assises).

19 h : les « Jay Jay Brass Band » et leur tourbillon d’ivresse musicale vous attendent avec leurs musiciens, cuivres et solistes.

21 h : les « Cajunto Salsa » et leur musique Cubaine qui réchauffera l’ambiance.

À partir de 19 h au fortin du Pont Levis : concert avec un groupe musical acoustique (150 places assises).