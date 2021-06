Occitanie - Mardi 15 juin 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 634 hospitalisations en cours ce soir (-35) dont 98 en réanimation et soins critiques (-12), et à ce jour 4563 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+10 en 4 jours).

Ce bulletin précise les derniers indicateurs sur la progression de la vaccination en Occitanie : plus de 2,7 millions de personnes ont désormais bénéficié d’une première dose de vaccin, ce qui représente dans notre région 58,5% de la population de plus de 18 ans, 67% des personnes âgées de 50 à 64 ans et 88,3% des plus de 65 ans. Ces indicateurs confirment un fort engagement qui doit encore s’amplifier cet été : c’est maintenant qu’il faut se faire vacciner. A chaque vaccination individuelle, notre immunité collective progresse.

Protéger davantage les plus fragiles

Prioritaires lors du lancement de la campagne de vaccination, les personnes âgées ou plus vulnérables du fait de leur état de santé ne sont pas encore complètement protégées par un vaccin. Elles font l’objet d’une vigilance particulière et d’un suivi individuel assuré par les équipes de l’Assurance Maladie en relation avec l’ARS et les représentants des usagers de la santé.

La vaccination continue à progresser fortement enOccitanie.

L’enjeu est crucial :

il s’agit de protéger individuellement le plus grand nombre, pour gagner rapidement une immunité collective. Cet engagement dans la vaccination affiche déjà des proportions assez inédites en France.

Ces indicateurs évoluent rapidement en Occitanie, mais la mobilisation doit encore s’accélérer cet été, sans attendre l’automne. Les vaccins sont disponibles pour tous, à partir de 12 ans désormais.

Professionnels de santé libéraux et centres de vaccination sont mobilisés pour accueillir partout dans la région les personnes qui souhaitent se faire vacciner. Pour être protégés dès cet été, c’est maintenant qu’il faut se faire vacciner. A chaque vaccination, notre immunité collective progresse.