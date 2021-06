Hérault - Communiqué de l'alternative sociale et écologique

Lors du premier tour des élections qui se présentent, les électrices et les électeurs peuvent voter POUR un projet qui répond aux urgences de notre société, en votant pour l’Alternative sociale et écologique. L’alternative sociale et écologique existe parce que les femmes et les hommes qui se sont rassemblés, issus de sensibilités politiques diverses et impliqués dans une large union, à l'issue de discussions approfondies pour la composer, veulent changer ce modèle politique identique d'une élection à l'autre. Et une synergie entre les trois cantons de Béziers a été mise en place pour que toutes et tous les biterrois.es puissent se déterminer ensemble sur ce projet.

L’alternative a pour objectif de rompre avec le libéralisme, le productivisme à outrance responsable d’une part de la crise écologique et d’autre part de la crise sociale. Les candidat.e.s de l’alternative sociale et écologique issu.e.s de la société civile et non professionnel.le.s de la politique s’engagent à être exemplaires pour réconcilier les citoyen.ne.s avec la politique, pour accorder les discours avec les actes, en donnant la même importance et la même écoute à chaque citoyen.ne.

Ils et elles attirent l'attention de la population sur l'importance des enjeux départementaux, en particulièrement les solidarités et leur demandent de s'engager par leur vote pour leur avenir dans un département écoresponsable, solidaire, inclusif et démocratique.

Les candidat.e.s de l’Alternative Sociale et écologique.

Des organisations Europe Ecologie les Vers, Ensemble!, Génération.s, La France Insoumise, des Citoyens de Béziers