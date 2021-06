Europe - À l'agenda cette semaine : plénière de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, migration, biodiversité

À l’agenda cette semaine : plénière de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, migration, biodiversité

Les députés participeront à la plénière d’inauguration de la Conférence sur l’avenir de l’Europe et débattront des questions de migration et de développement.

La plénière inaugurale de la Conférence sur l'avenir de l'Europe se tiendra le samedi 19 juin à Strasbourg. Les assemblées plénières de la Conférence rassembleront des représentants des institutions de l'UE et des parlements nationaux ainsi que des citoyens. Leur objectif sera de transformer les propositions faites par les citoyens en recommandations d’action pour l'UE. Tous les Européens peuvent participer à la Conférence en partageant leurs idées sur la plateforme numérique multilingue.

Lundi, suite à son approbation lors de la session plénière de la semaine dernière, le président du Parlement, David Sassoli, signera l’acte législatif relatif au certificat numérique européen Covid avec le Premier ministre du Portugal, António Costa, et la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Certificat numérique européen Covid : liberté de circulation, en toute sécurité

Une conférence interparlementaire de haut niveau sur la migration et l’asile se tient ce lundi au Parlement. Les députés européens et les membres des parlements nationaux discuteront de l'impact de la pandémie de coronavirus sur la migration et de la dimension extérieure des politiques de migration et d’asile. Suivez-la en direct à partir de 10h30.

Cette année, les Journées européennes du développement se concentreront sur le Pacte vert de l'UE et sur la création d'un avenir durable. Mardi, la commission du développement du Parlement organise un panel sur la sécurité alimentaire et la biodiversité afin de discuter de la façon de préserver la biodiversité et d'augmenter la quantité d’aliments nutritifs et diversifiés dans les pays en développement, sur base des variétés et de la production locales.

