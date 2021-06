Valras-Plage - 14ème édition du Tournoi Jeunes de Beach-Volley

14ème édition du Tournoi Jeunes de Beach-Volley

Organisé par le club Gazelec Béziers Maraussan Volley-Ball et le Comité de l’Hérault de Volley-Ball, en partenariat avec la ville de Valras-Plage, la 14ème édition du tournoi jeunes de beach-volley a rassemblé samedi 12 juin, plus de 150 compétiteurs de Montpellier, Sète, Lattes, Marseillan et Clermont-l’Hérault, enchantés et ravis de pouvoir s’affronter sur le sable valrassien.

La matinée a été consacrée aux matchs des poussins (M11) et à l’apprentissage des fondamentaux et des gestes techniques du beach-volley, assuré par un intervenant de la ligue d’Occitanie de volley-ball.

L’après-midi, les rencontres amicales entre licenciés garçons et filles des catégories benjamins, minimes, cadets et juniors (M13 à M18) ont attiré un public nombreux.