Portiragnes -  Il fait bon de se baigner à Portiragnes plage !

Il fait bon de se baigner à Portiragnes plage

Il va faire très chaud ce week-end !

Profitez de la mer et de notre belle plage qui vient d'obtenir le PAVILLON BLEU

Le Pavillon bleu est un label environnemental et touristique international. Il est décerné annuellement aux communes et aux ports de plaisance qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable et respectueuse de l’environnement.

Bonne baignade et restez prudent(e) !

Crédit photos Fabien Voglimacci et Marielle Guevel