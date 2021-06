Sète - Avec l'Agora des sports, Sète fait de l'activité physique une priorité pour la jeunesse

Avec l’Agora des sports, Sète fait de l’activité physique une priorité pour la jeunesse

Remettre la jeunesse sétoise au sport : c'est l'objectif affiché par l'équipe municipale réunie autour du maire François Commeinhes, et de son adjoint au sport, Hervé Marquès, vendredi 11 juin à la Halle Marty, en présence de Mireille Faure, représentante de l’éducation nationale. Une mission ambitieuse qui prend la forme d'une Agora des sports dont le lancement est prévu à la rentrée prochaine.

Cette initiative va permettre de débloquer 480 heures de sport supplémentaires, soit 20 heures en plus par élève, dans les établissements scolaires sur l’année 2021-2022 à destination de 1 400 écoliers. Le public ciblé ? Les enfants de 7 à 13 ans. En plus de ces nouveaux créneaux, la Ville prendra à sa charge 50 licences multisport afin que le coût ne soit plus une barrière. Aviron, volley, judo, rugby, basket-ball ou tennis de table seront proposés dans les établissements avec les associations et clubs sétois.

"Il faut favoriser la découverte d'activités sportives de manière ludique au sein de l'établissement scolaire pour que la pratique devienne pérenne, au sein d'un club, sur le temps extra-scolaire" résume Hervé Marques, adjoint au sport. « Une offre qui vient compléter le travail que fait la Ville depuis plusieurs années via le sport-santé et la création de nouveaux espaces dédiés aux sports urbains comme la pumptrack ou la future salle multisports du Barrou » ajoute le maire François Commeinhes.

Le principal enjeu est évidemment sanitaire. Fin 2020, l’ANSES révélait que 66 % des adolescents âgés de 11 à 17 ans s’exposaient à un risque « préoccupant » pour leur santé en raison de la sédentarité et du manque d’activité physique. Au-delà, l’Agora des sports favorisera le lien social et le bien vivre ensemble à travers les valeurs du sport. « C’est aussi une manière d’inculquer la confiance en soi, la rigueur et un esprit combatif » rappelle Hervé Marquès.

L’Agora des sports est un dispositif intégré dans le programme de « Cité Educative » pour lequel la ville a été retenue par l’État, et qui vise à mieux prendre en charge les élèves de l’entrée à l’école jusqu’à l’insertion professionnelle.