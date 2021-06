Limoux - Les Peintres dans la Nature

«Les peintres dans la nature » revient pour la quatrième année consécutive !

Après le succès des trois premières éditions, nous vous attendons encore plus nombreux ( Artistes et spectateurs) cette année à Festes et Saint-André !(11300 Aude)

Artistes, INSCRIVEZ-VOUS sur contact@terredepassage.fr ou au 04 68 69 63 39 !

Samedi 11 au soir : REPAS convivial peintres-habitants. Pensez à réserver !

Dimanche 12 à partir de 16h30 : VERNISSAGE

Dimanche 12 à partir de 18h00 :

REMISE DES PRIX

Pour la quatrième année consécutive, Terre de passage organise son concours de peinture patrimonial dans la vallée de la Corneilla, Les 11 et 12 septembre à Festes et Saint-André ( Aude ).

L'objectif est de valoriser le patrimoine de nos villages et de changer les regards sur des lieux, des paysages qui ont parfois perdu leur éclat dans les regards trop habitués, de restaurer la valeur du patrimoine de notre pittoresque vallée.

4 catégories sont proposées aux peintres:

Pro : 300 euros pour le 1er, 200 pour le deuxième et 100 pour le troisième

Amateurs : lots en nature

Ados : lots en nature

Enfants : lots en nature

1 nouvelle catégorie vient se greffer cette année : la photographie numérique !

Règlement photo à venir

Accueil café et viennoiseries le matin, restauration sur place les midis (grillades), repas le samedi soir ( pensez à réserver).

De nombreuses animations sont prévues lors de ces deux journées :

En plus des prix habituels, seront décernés un prix des ados afin d'éveiller la sensibilité des jeunes à l'art ( encadré par Victoria Milroy ) et un prix du public.

Ouvert à tout artiste de plus de 12 ans, confirmé ou non. Nous qualifions de « confirmé » tout artiste soit professionnel, soit amateur mais ayant déjà été primé trois fois.

Le jury choisira, toutes techniques confondues, trois œuvres chez les confirmés et trois chez les non-confirmés.

Les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte peuvent participer mais ne seront pas primés. Ils recevront tous un cadeau.

Le nombre des participants n'est pas limité, mais les possibilités de logement sur place le sont. Une liste non exhaustive des hébergements est fournie ci-après ; la liste des hébergements chez l’habitant sera fournie en temps utile.

Les concurrents devront se présenter avec leurs supports à la salle communal de Festes et Saint-André à partir de 8 h. Trois supports pourront être estampillés, mais une seule œuvre pourra être proposée au concours.

L'artiste devra peindre sur le thème du patrimoine local (dans son acception la plus large), sur la commune de Festes et Saint-André, dans un périmètre défini par les organisateurs : un plan sera fourni à l'artiste au moment de l'estampillage. La réalisation d'œuvres à partir de photos prises par l'artiste est acceptée, mais doit être effectuée dans l'espace public.

Les œuvres réalisées seront déposées au lieu d'exposition le samedi jusqu'à 19 h et le dimanche jusqu'à 16 h30, non encadrées (entourage autorisé pour les aquarelles et dessins). Les œuvres seront présentés sur les chevalets des artistes.

Un jury composé de personnes qualifiées décidera du classement. Les décisions du jury sont sans appel.