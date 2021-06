Hérault - OLEAS : les soirées musicales et gourmandes du Domaine de l'Oulivie reviennent cet été !

Tous les jeudis et vendredis, du 17 juin au 27 août 2021, le Domaine de l’Oulivie propose les soirées OLEAS, de savoureux repas conviviaux en musique à partager entre amis ou en famille chaque jeudi et vendredi dans l’une des plus belles oliveraies de l’Hérault. Pour cette nouvelle édition, la famille VIALLA a aménagé un nouvel espace au cœur de la propriété avec une vue imprenable sur le Pic Saint Loup.

"Après les mois compliqués que nous venons de traverser, nous sommes particulièrement impatients et heureux d'accueillir nos convives pour cette nouvelle édition des soirées OLEAS" confie Pierre VIALLA, propriétaire du Domaine de l'Oulivie. Forte du succès de l'été dernier, l'équipe de l'Oulivie a conservé la recette de la première saison : une cuisine estivale authentique et locale à déguster au son d'une sélection de groupes musicaux de la région. "La nouveauté 2021, c'est l'espace que nous venons d'aménager au cœur même de l'oliveraie et de nos jardins en permaculture. Notre intention est de plonger plus encore nos hôtes dans l'ambiance typique du domaine".

Une cuisine bio et locale à déguster en musique

Préparés par Manu, le chef cuisinier du domaine, les plats servis lors des soirées OLEAS changeront chaque semaine pour mettre en valeur de bons produits locaux cuisinés en toute simplicité. Dans une formule à 25 €* (30€* pour le méchoui), les invités pourront savourer les délicieux produits de l'Oulivie (olives, purées d'olive, huiles ...), mais également d'excellentes viandes de région ou des plats conviviaux, comme une savoureuse paëlla, toujours accompagnés de légumes méditerranéens de saison et d'un dessert.

Côté musical, la programmation s'annonce éclectique avec des groupes régionaux de jazz, de blues, de folk ou de chansons françaises (voir la programmation détaillée de l'été). L'ouverture de cette nouvelle saison des soirées OLEAS a été confiée au groupe de country-blues et de blues PIC SAINT BLUES qui sera sur scène le jeudi 17 juin au soir. Il sera suivi le lendemain, vendredi 18 juin, du groupe SWEET FOLK qui mettra l'ambiance avec des standards de la chanson française et internationale (Dylan, Beatles, Brassens, Souchon...).

INFORMATIONS PRATIQUES

Soirée musicale : 25 €/ personne (15 € pour les enfants de moins de 10 ans) - Boissons non comprises.

Vin au verre : de 4 à 5 €

Vins du terroir (bouteille) : de 9 à 25 €

Bière Alaryk : 4,20 €

Jus de fruit artisanal : 3 €

Kombucha : 3 €

Tous les jeudis et vendredis, de 19 h à 22 h.

Réservation obligatoire sur le site : oulivie.com

Domaine de l’Oulivie - Mas de Fourques, 34980 Combaillaux. Tél. 04 67 67 07 80 - www.oulivie.com

A propos du Domaine de l’Oulivie

Le Domaine de l’Oulivie est une belle histoire de famille qui a commencé en 1957 avec Charles Billet, grand-père de Pierre et Roch VIALLA. Elle se poursuit dans les années 90 avec la réhabilitation de l’oliveraie par Pierre, l’association des deux frères et la création d’une boutique de vente. Avec près de 10 000 arbres, la belle propriété située aux portes de Montpellier devient vite l’une des plus grandes oliveraies de l’Hérault ! Une passion pour cet arbre emblématique de la Méditerranée que la famille VIALLA partage tout au long de l’année avec son public lors de visites guidées et dégustations. Animée par les valeurs de respect de la faune et de la flore, le bien-vivre, le bien-manger, le terroir et l’éthique, la famille VIALLA obtient le label bio en 2012 et développe de nombreuses initiatives en faveur de la biodiversité, comme un potager en permaculture, un jardin de plantes aromatiques, un poulailler, des ruches…

Domaine de l’Oulivie. Mas de Fourques, 34980 Combaillaux. Tél. : 04 67 67 07 80. www.oulivie.com