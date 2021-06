Occitanie - Vendredi 11 juin 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 669 hospitalisations en cours ce soir (-84) dont 110 en réanimation et soins critiques (-17), et à ce jour 4553 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars 2020 (+10 en 3 jours).

Ce bulletin invite tous ceux qui le souhaitent à se faire vacciner maintenant, pour être protégés dès cet été. Les doses de vaccin sont désormais accessibles à tous. Et la vaccination s’ouvre aux 12/17 ans dès le 15 juin.

La mobilisation remarquable de tous les acteurs de la vaccination a déjà permis d’administrer plus de 4 millions de doses de vaccins en Occitanie depuis début janvier. Plus de 2,6 millions de personnes ont désormais bénéficié d’une première dose de vaccin, ce qui représente dans notre région 56,6% de la population de plus de 18 ans, 66% des personnes âgées de 50 à 64 ans et 87,8% des plus de 65 ans.

Parce que l’épidémie n’est pas terminée, même vaccinés, continuons pour le moment à appliquer les gestes barrières.

Dès le 15 juin, la vaccination s’ouvre aux 12/17 ans. En Occitanie, plus de 4 millions de doses de vaccins ont déjà été administrées depuis début janvier et plus de 56% des adultes ont bénéficié d’une injection. Leurs messages sont très nombreux pour saluer la mobilisation exemplaire de l’ensemble des acteurs des centres de vaccination et des professionnels de santé libéraux. Les doses de vaccin sont désormais accessibles à tous. C’est le moment de se faire vacciner, pour être tous protégés dès cet été. Pour simplifier les démarches, certains centres accueillent actuellement les volontaires sans rendez-vous. Pour préparer la période estivale, le Ministère de la santé a également assoupli le délai entre les deux injections des vaccins Pfizer et Moderna : à partir du 12 juin, il est possible de prévoir la seconde injection entre 35 et 49 jours après la première, dans le même centre de vaccination. En fonction des disponibilités, c’est l’occasion d’être vacciné avant ou après une période de congés... mais surtout protégé dès cet été !

A chaque vaccination, c’est la vie qui reprend.