Occitanie - Cinéma et audiovisuel, deux secteurs essentiels pour la Région Occitanie

Cinéma et audiovisuel, deux secteurs essentiels pour la Région Occitanie

Pour soutenir les acteurs du secteur du cinéma et de l'audiovisuel, les élus régionaux réunis en commission permanente ce vendredi 4 juin ont voté, sur proposition de la présidente de la Région, Carole Delga, une subvention globale de 504 500€ destinée à l'accompagnement de 17 projets de films de fiction (courts, moyens et long-métrages), de documentaires et de séries télévisées.)

Ces aides concernent l'aide à l'écriture du synopsis et du scénario, à la réalisation, au montage et au post-montage. Attribuées à des réalisateurs ou à des producteurs, elles financent des projets aussi différents qu'un premier film d'auteur ou que la nouvelle saison d'une série télévisée (Candice Renoir ou Tandem, par exemple, diffusées par France 2 et France 3).

Cette année, deux productions produites, tournées et réalisées en Occitanie ont connu la consécration. Soutenus par le Fonds d'aide à la création audiovisuelle, Josep, le film d'animation réalisé par le Montpelliérain Aurel (aide de 215 000€) et Deux, le long-métrage de Filippo Meneghetti (aide de 130 000€) ont été primés lors de la 26e Cérémonie de la presse internationale de Paris, qui décerne les Prix Lumières, ainsi que lors de la 46e édition de la Cérémonie des Césars. Tous deux représentaient également la France lors des Oscars 2021.

Une reconnaissance nationale et internationale qui conforte le choix de la Région Occitanie dans son soutien au monde du cinéma et aux nombreux tournages se réalisant dans notre région, créant des centaines d'emplois pour nos comédiens, techniciens, salles de cinéma, mais également pour les hôtels, restaurants et tout le secteur touristique.

La Région accompagne le développement du secteur du cinéma et de l'audiovisuel sur son territoire. L'Occitanie se classe dans le peloton de tête des régions françaises pour le nombre de jours de tournage. Aujourd'hui, près de 50 entreprises de productions concernant tous les domaines (animation, documentaire, fiction, série) y sont implantées employant régulièrement près de 4 000 salariés, et une estimation de 54 M€ de retombées économiques directes.