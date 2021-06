Castelnau-le-Lez - Prendre des adhésions en ligne : facile avec le PANA !

Tout juste référencée Point d’appui au numérique associatif (PANA), la Ville de Castelnau-le-Lez, en partenariat avec HelloAsso (solution de paiement pour les associations), a proposé le 8 juin au Kiasma, un premier atelier pour les associations.

Ces ateliers ont pour but d’accompagner le tissu associatif castelnauvien vers un usage du numérique plus répandu. Dans cette logique, le thème de cet atelier était « prendre des adhésions en ligne. » Ce dernier s’est tenu en présence de Philippe Guy, adjoint au Maire délégué à la Vie Associative et des représentants du Centre de Ressources pour les Associations Castelnauviennes (C.R.A.C) lancé début 2021.

Douze associations étaient représentées. Elles ont toutes été intéressées par la présentation faite par Sarah Rousseau, responsable régionale HelloAsso. Cela a également été l’occasion pour les associations de faire la connaissance de Jérémy Laboureau, conseiller numérique de la Ville.