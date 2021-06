Haute-Garonne - Le Syndicat d'énergie à Le Grès pour le renforcement du réseau électrique

Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) réalise actuellement des travaux de renforcement du réseau de distribution publique d’électricité sur la commune de Le Grès, au niveau du boulodrome.

Le renforcement du réseau consiste à augmenter la capacité des réseaux électriques basse tension existants afin d’améliorer la qualité de l’alimentation en électricité des abonnés et de permettre le raccordement de nouveaux usagers.

Le 10 juin, Thierry Suaud, Président du SDEHG et Robert Barbreau, Maire de Le Grès et Vice-Président du SDEHG, ont organisé une visite du chantier en présence des élus du secteur et de l’entreprise Engie Ineo en charge des travaux.

L’ancien poste de transformation de 250 kVA est remplacé par un poste de plus forte puissance de 400 kVA. Le SDEHG a profité de cette occasion pour réaliser une mise en conformité de l’éclairage public du secteur.

Le montant global de cette opération représente 45 000 €, financés intégralement par le SDEHG.

Pour réaliser ce type de travaux, le SDEHG bénéficie de l’aide financière du Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification (FACÉ) à hauteur de 80% du montant HT de l’opération.

En 2020, le SDEHG a réalisé 237 opérations de renforcement du réseau électrique basse tension, représentant un budget de 7,9 millions d’euros. Ces interventions contribuent à améliorer la qualité de l’électricité distribuée en Haute-Garonne.