Sète - Poursuite de la réhabilitation du parc Simone Veil

Poursuite de la réhabilitation du parc Simone Veil

Depuis plusieurs années, la Ville mène une opération de rénovation et d'embellissement du parc Simone Veil, poumon vert du centre-ville cher aux Sétois.

Le chantier avait commencé en 2017 avec la rénovation des calades. En 2019, ce sont les grilles de protection et ornements qui ont été refaits à neuf. Un travail de longue haleine mené pendant plusieurs mois tout autour du parc.

Désormais, place aux travaux de réfection sur les réseaux d'eau et d'électricité ainsi que sur les espaces verts. Le but est notamment de revoir les arrosages, l'éclairage et les plantations. Ce chantier a commencé le 7 juin et se terminera en décembre. Pour un montant total de 818 000 euros dont 640 000 à la charge de la Ville, et 240 000 partagés entre l'Etat, au titre du programme action Coeur de Ville, et la Région Occitanie dans le cadre du label "Grands sites d'Occitanie".