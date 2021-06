Sète - Le nouveau maxi-trimaran du skipper Armel Le Cléac'h à Sète dès le 25 juin

Armel Le Cléac’h et son nouvel Ultim, le Maxi Banque Populaire XI, seront à partir du 25 juin à Sète lors d’une tournée en région pour venir à la rencontre des collaborateurs de Banque Populaire et du grand public.

Lancée début 2019, la construction du Maxi Banque Populaire XI, skippé par Armel Le Cléac’h, s’est achevée le 27 avril dernier. Il s’agit d’un trimaran géant, bijou de technologie embarqué, programmé afin de défier les chronos et participer aux événements les plus prestigieux de la course au large dont la prochaine Transat Jacques Vabre en novembre prochain (en duo avec Kevin Escoffier).

Ce nouvel « Ultim » de 32 mètres de long, 23 mètres de large et 37 mètres de haut, 16 tonnes, a été entièrement imaginé par le bureau d’étude du Team Banque Populaire et les architectes réputés du cabinet VPLP. Près de 150 entreprises ont été mobilisées pendant deux ans afin de mettre sur pied ce géant des mers. Malgré des mensurations exceptionnelles, il est capable de « voler », de rester à suspendu à un mètre de l’eau pour tutoyer les vitesses les + élevées de la course au large.

Deux classes de CM2 de l’école de la Renaissance à Sète qui viennent de finir leur cycle voile viendront à la rencontre d’Armel Le Cléac’h et du Team pour échanger et visiter le bateau le 25 juin.

Le bateau en quelques chiffres

Bateau de 16 tonnes, de 32m de long, 23m de large

24 mois de construction, 4 500 heures (conception, architecture, plan, simulation chez VPLP) et 300 plans de fabrication

150 000 heures de travail pour mener à bien cette construction (dont plus de 100 000 heures pour le seul chantier CDK Technologies)

150 entreprises mobilisées

crédit photo : Jérémie Lecaudey / BPCE