Sète - Concert RTS  : 400 personnes réunies, un véritable moment de joie !

Concert réussi : 400 personnes réunies, un véritable moment de joie sous un ciel dégagé et ensoleillé

Mercredi 9 juin 2021, à l'occasion de la Fête de la radio, RTS, première radio musicale indépendante de la région, à offert à ses auditeurs, un concert 100% artistes du Sud avec quelques anciens gagnants du TOP INDE, son émission dédiée aux artistes indépendants.



Après plus d’un an de privation de concert, les retrouvailles étaient pleines d’émotions.



Bien que masqués et distanciés, l’équipe d’RTS, les artistes et le public étaient heureux de se retrouver dans ce décor magique du théâtre de la mer pour partager ensemble ce grand moment de plaisir.

Tout était au rendez-vous et même le temps cette fois-ci !

Derrière les masques des 400 auditeurs, les sourires étaient bien là et le bonheur de revenir sur un concert se ressentait.



La chanteuse Mimaa d’Alès a ouvert le concert avec des morceaux très ensoleillés. Dès son premier titre, les corps ont commencé à se déhancher.

Ont suivi les artistes SUPERMASSIVE et JULIETTE de Montpellier, qui nous ont interprété leur premier single OUT LOUD, un titre pop qui invite au voyage et à l’évasion, puis TIAGO H de Narbonne. TIAGO nous a offert des chansons caliente aux influences gipsy, le public dansait.



Le groupe de potes de Nîmes VSO et leur dj ont fait monter l’ambiance d’un cran avec leur énergie débordante et leur titre Midi Mode, du hip hop aux beats électro.

Casanova, notre chanteur Corse de Bastia, ex finaliste de The Voice 7, arrivé récemment second à l’Eurovision France a enchaîné avec son titre « Tutti » un hymne fédérateur sur lequel tout le public a fait la fête.



Le groupe Sangria Gratuite de Tarbes a fait tourner les bandanas RTS avec ses chansons festives et entraînantes comme leur nouveau single « Ma chance ».

Lou, la chanteuse et comédienne Narbonnaise marraine de l'événement, nous a interprété son nouveau single “Ne me suis pas” dans une version Piano-Voix inédite .

Cette version très authentique a laissé le public sans voix. Les comédiens de « Demain Nous Appartient » Hector Langevin alias Bart et Ariane Séguillon alias Christelle Moreno l’ont ensuite rejoint pour chanter ensemble le générique de la série.



Pour clôturer la soirée en beauté, le groupe de djs Cannois C’SAR a enflammé le public avec son titre Rewind et ses sets électro. L’ambiance était alors à son apothéose.

Merci à tous les auditeurs d’avoir partagé ce moment avec nous et de nous avoir transmis toute cette belle énergie.

Toute l’équipe d’RTS et les artistes étaient heureux de vous retrouver et n’ont plus qu’une seule envie : Remettre Ça à très vite !



En attendant, d’autres bons moments, restez à l’écoute d’RTS et retrouvez la vidéo et les photos du concert prochainement sur notre site internet www.rtsfm.com ou sur notre chaine Youtube RTS LA RADIO DU SUD.