Occitanie - La Région Occitanie fait du port de Sète-Frontignan, un port engagé dans la transition écologique et énergétique

La Région Occitanie fait du port de Sète-Frontignan, un port engagé dans la transition écologique et énergétique

Le jeudi 03 juin dernier, le port de Sète-Frontignan a été désigné premier lauréat du prix « Transition énergétique maritime », lancé en décembre dernier par l'Académie de Marine et la Société SOPER pour mettre à l'honneur des actions innovantes. La présidente de Région Carole Delga tient à saluer cette récompense qui vient mettre en lumière tout le travail mené pour faire du port de Sète-Frontignan, comme celui de Port-La Nouvelle, un port engagé dans la transition énergétique et écologique.

« La Région Occitanie a investi 87M€ depuis 2016 dans le port de Sète pour soutenir l'émergence de projets pour faire de ce port, un port plus durable, attractif et innovant. Ce travail nous le menons ensemble avec Jean-Claude Gayssot, président du port de Sète-Frontignan et ses équipes, et je tiens à les remercier pour leur investissement sans failles !

La Région et le port sont mobilisés dans une démarche ambitieuse et volontariste pour engager leurs activités dans la transition énergétique. Par exemple en installant des panneaux photovoltaïques sur les hangars qui produisent jusqu'à 2,5 fois les besoins énergétiques du port, en renouvelant le parc automobile par une flotte électrique, ou encore en s'engageant dans une démarche zéro plastique. Engagé également pour réduire les émissions carbones : la Région et le port aménagent une nouvelle plateforme multimodale ferroviaire qui permettra à terme le report d'environ 40 000 camions par an de la route sur le train ; le port installe également des bornes électriques permettant le branchement à quai des navires.

Je pourrai citer de nombreux autres projets ; ce prix vient récompenser cinq années d'investissement et de mobilisation pour concilier le développement économique et développement durable. »

Exemples de projets innovants et durables soutenus par la Région sur le port de Sète-Frontignan :

[NOUVEAUTE] - HydrOmer : la Région construit une drague hybride à hydrogène à faible impact environnemental

Pour assurer le nettoyage et l'entretien des bassins des 3 ports régionaux (Port-La Nouvelle, Sète-Frontignan et Grau-du-Roi), la Région se dote d'une drague aspiratrice en marche hydride à hydrogène, navire spécialisé, équipé d'outils lui permettant de prélever des sédiments dans les fonds marins afin de les déplacer, associant l'hydrogène avec le diesel, la drague actuelle, de plus de 40 ans, devant être remplacée.

Le chantier naval français Piriou, accompagné par le Bureau d'étude et designer naval LMG Marin basé à Toulouse, ont été sélectionnés pour construire cette nouvelle drague « HydrOmer », qui entrera en service fin 2023.

Ce projet s'inscrit en cohérence avec l'écosystème régional : l'hydrogène vert, produit à Port-La Nouvelle à partir des éoliennes en mer flottantes, sera utilisé pour alimenter le navire et permettra ainsi d'éviter de rejeter jusqu'à 1 200 tonnes de Co² par an, soit l'équivalent de 10 millions de kilomètres parcourus par une voiture. Pour veiller au plus grand respect de l'environnement, l'application des normes BV Comf Noise et BV Comf Vib 2 permettront de réduire les nuisances sonores aériennes et aquatiques.

En plus des opérations d'entretien des bassins portuaires, le navire réutilisera le sable prélevé pour recharger les plages et participera ainsi à la gestion du trait de côte.

D'un budget total de 32M€, ce projet est porté par la Région.