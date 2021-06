Occitanie - Prix Export Marco Polo 2021 - Les lauréats sont…

Organisé chaque année depuis 1998 par les Conseillers du Commerce Extérieur (CCE) d’Occitanie, avec le soutien pour cette édition 2021 de la Banque Populaire Occitane et d’Air France, le prix « Export Marco Polo » réunit deux binômes entreprise-étudiant, sélectionnés sur concours, autour de la réalisation d’une mission export à l’étranger. Les grand gagnants du Prix Export Marco Polo Edition 2021 ont été dévoilés le jeudi 3 juin : Devensys Cybersecurity et Les Etablissements Baldès.

La 23ème édition des Prix Export Marco Polo a distingué, cette année encore, des PME-PMI pour leurs performances, leur dynamisme et leur fort engagement sur les marchés d’exportation en les accompagnant dans la réalisation d’un projet export par la mise à disposition :

d’un(e) étudiant(e) en commerce international,

d’un financement par les sponsors du prix Export Marco Polo : une dotation et un billet d’avion offert afin de permettre à l’étudiant(e) de prospecter dans le pays ciblé. Le soutien de nos sponsors est sans conteste un accompagnement précieux qui participe à la réussite des missions Marco Polo,

et de l’aide des Conseillers du Commerce Extérieur d’Occitanie et du pays dans lequel se déroulera la mission.

Cette année, Marc Brouant, Président du Comité Occitanie ainsi que Sabine Barra, Présidente de la Commission Prix Export Marco Polo, ont choisi de mettre à l’honneur deux sociétés d’Occitanie, dynamiques et motivées à conquérir de nouveaux marchés export : Devensys Cybersecurity et Les Etablissements Baldès.

« Le prix Marco Polo des Conseillers du Commerce Extérieur de la France est une belle opération que nous menons depuis plus de 20 ans. Le prix Marco Polo présente la caractéristique d’associer le monde de l’enseignement au monde de l’entreprise et tout le monde est gagnant dans une telle opération : l’entreprise qui voit son activité export prendre une nouvelle étape de développement, l’étudiant qui acquiert ainsi une belle expérience et peut, dans certains cas, se faire recruter par l’entreprise » précise Sabine Barra.

« Le cru 2021 de ces prix MP confirme, par ses lauréats, la diversité des sujets et pays traités. Nous sommes fiers que ces prix puissent se tenir cette année encore malgré la crise sanitaire qui limite les possibilités de voyages, mais ils confirment que l’export peut être une belle occasion de rebond post crise sanitaire pour les PME » poursuit-elle.

Ces entreprises ont été choisies pour la qualité de leur mission et les étudiants, Verónica Maya et Alix Romec, futurs responsables en commerce international, ont été sélectionnés pour leur capacité à mener à bien les projets export des entreprises lauréates.

DEVENSYS CYBERSÉCURITY

sponsorisée par le Comité CCE Occitanie, la Banque Populaire Occitane et AIRFRANCE

Co-fondée par 3 ingénieurs trentenaires, Devensys Cybersecurity est une entreprise de service numérique basée à Montpellier. L'entreprise est spécialisée dans les domaines de l'audit & Pentest, Cloud & Infrastructure et SecOps. Éditeur de la solution SaaS Merox, Devensys Cybersecurity est également centre de formation agréé dans le domaine de la cybersécurité. L’entreprise accompagne ses clients depuis 8 ans dans de multiples domaines. Après plus de 3 années de R&D, Devensys Cybersecurity a lancé Merox en 2020, une solution logicielle en SaaS pour réduire le phishing et l’usurpation d’identité de ses emails et domaines.

« Grâce à notre participation à l'atelier du FDI 2020 « Réseaux et outils d’appui pour se développer à l’international », notre International Business Developer Nicolas Rouviere est entré en contact avec le Comité des Conseillers Extérieurs de la France (CCEF). L'objectif était de participer au programme de mentorat pour nous épauler sur le développement de Merox à l'international. Les représentants de CCEF nous ont conseillés de candidater au prix Marco Polo. Cela a été une belle surprise de gagner ce prix et nous sommes très heureux ! Nous avons le plaisir de recevoir en stage Véronica Maya qui aura pour mission notre développement sur le marché Espagnol. Le stage sera décomposé en 2 parties. Véronica commencera par une présence de 2 mois dans nos locaux à Montpellier afin de s'intégrer à l'équipe, de s'imprégner des bases techniques de la solution et de préparer les outils marketing pour s’adresser à ce nouveau marché. Ensuite, elle se rendra à Barcelone dans l'optique de créer une proximité avec nos potentiels nouveaux clients partenaires", précise Michael CARLETTO, Directeur des ventes et du marketing.

Verónica Maya, étudiante en deuxième année du Master Management International des Territoires et des Entreprises (MITE) à l’Université Paul-Valery de Montpellier sera en charge de développer le marché espagnol.

LES ÉTABLISSEMENTS BALDÈS

sponsorisés par le Comité CCE Occitanie, la Société ARCK SENSOR et AIRFRANCE

Les Etablissements Baldès – le Clos Triguedina est le berceau de la famille Baldès, vignerons de génération en génération. L’aventure a débuté en 1830 avec Etienne Baldès, un des membres fondateurs de l’appellation « Cahors » qui planta les premières parcelles au « Clos Triguedina » près de Puy L’évêque dans le Lot. Aujourd’hui, le vignoble s’étend sur 60 hectares et Jean-Luc Baldès assure avec sa femme, Sabine, la continuité familiale à la tête du domaine. Maître du Malbec, il propose une gamme de grands vins comme l’exceptionnel New Black Wine, le prestigieux Probus, la Trilogie des parcellaires, le classique Clos Triguedina et le plaisant Petit Clos. La famille Baldès s’est également lancée dans l’aventure de l’œnotourisme et propose des visites du domaine avec dégustation dans un pavillon dédié, inauguré au printemps 2019. La transmission familiale est déjà assurée avec Juliette Baldès, qui représente la 7ème génération.

« Présenter notre projet au jury du concours Marco Polo fut pour nous une sorte de défi avec une forme d’amusement et nous avons déployé toute notre motivation à gagner. Nous étions ravis d’apprendre que nous avions été sélectionnés !cNotre satisfaction s’est définitivement confirmée avec la rencontre d’Alix Romec, qui a dû patienter en 2020 pour passer la période de troubles sanitaires et intégrer finalement notre équipe le 1er mars 2021. Dès son intégration, ce jeune étudiant a fait preuve de méthode, de pragmatisme, d’écoute, de réactivité et de force de proposition. Il a un très bon niveau et se montre déjà performant ! Nos débuts d’expérience Marco Polo sont donc très positifs et nous vous sommes très reconnaissants de nous faire profiter de cette belle expérience humaine et commerciale. Merci à tous » témoigne Jean-Luc Baldès du Clos Triguedina.

Alix Romec, étudiant en Master 2 « agroalimentaire, agriculture et management spécialisation vins et spiritueux » au sein de l’école d’ingénieurs de Purpan, aura pour mission de trouver de nouveaux partenaires à l’export et plus particulièrement sur le marché allemand.

A propos des Conseillers du Commerce Extérieur (CCE)

LES CCE constituent un réseau exemplaire de 4 500 femmes et hommes chefs d’entreprises et experts de l’international au service du développement de la France depuis plus de 120 ans. Choisis pour leur compétence et leur expérience aux côtés de l'équipe de France de l'export et au service du développement de la présence économique française dans le monde, les CCE sont présents dans toutes les régions françaises (dont environ 80 en Occitanie) et dans plus de 150 pays à l’étranger. Les Conseillers sont nommés par le Premier Ministre, par décret, pour des mandats de 3 ans renouvelables. Leurs missions couvrent 4 volets : conseil aux pouvoirs publics, appui aux entreprises, formation des jeunes à l’international et promotion de l’attractivité de la France.