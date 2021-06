Sète - 70 personnes sont venues récupérer gratuitement leur composteur !

La star du jour, toute de bois vêtue, attendait ses admirateurs, dans le quartier du Barrou à Sète !

70 personnes, préalablement inscrites, sont venues récupérer gratuitement leur composteur, outil idoine pour gérer leurs déchets végétaux. Pour l’occasion leur ont été fournis, en plus de l’habituel guide du compostage, un bio seau permettant de collecter épluchures, légumes et autres fruits abîmés et…un sac de sciure issue des ateliers de menuiserie de la Ville de Sète, à utiliser comme matière sèche pour l'obtention d'un compost riche et équilibré.

Un exemple concret d’économie circulaire qui a ravi l'assistance et notamment Mme Jocelyne Benac, habitante de Sète, qui séduite par la démonstration réalisée par nos équipes lors des Floralies d'avril dernier, a osé se lancer. Une preuve concrète que la sensibilisation, ça fonctionne.

Déjà plus de 9 000 foyers équipés sur le territoire.

Vous souhaitez être le prochain ? Contactez le 04.67.46.47.20 ou envoyez un mail à dechets@agglopole.fr