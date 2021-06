Sérignan - Les abeilles des ruches municipales vont bien !

DES NOUVELLES DE NOS RUCHES MUNICIPALES

Les abeilles de nos ruches municipales vont bien !

Pour rappel, ces ruches ont été posées il y a quelques semaines par les agents et élus du service Environnement de la Ville, à proximité des jardins familiaux et d’un terrain municipal semé de fleurs mellifères.

Hier, des hausses ont été posées par César Astruc, conseiller municipal et passionné d’apiculture. De quoi s’agit-il ? La hausse est un étage ajouté sur le corps de ruche, avec des cadres vides, qui a pour but de faire office de magasin à miel. Sans les hausses, les abeilles ne peuvent stocker que le miel leur sera nécessaire. Avec les hausses, elles ont de la place et peuvent en fabriquer et en stocker pour nous régaler, tout en assurant la survie de leur colonie.

Il semblerait que nous puissions dès cette année récolter le premier miel… municipal !