Hérault - Discothèques vers une réouverture le vendredi 2 juillet !

Discothèques vers une réouverture le vendredi 2 juillet

Ce mardi, Emmanuel Macron a évoqué en déplacement la date du 21 juin pour la réouverture des discothèques. Mais son entourage a rapidement précisé qu'il ne s'agissait pas de la date de réouverture, mais plutôt le jour d’une annonce.

Mais ce mercredi matin, d’après BFM Business, les professionnels du secteur se préparent à une réouverture le vendredi 2 juillet. Bercy ne confirme pas cette date mais vise une réouverture « le plus tôt possible » et « dès le début de l'été », dans la foulée de la dernière étape du déconfinement prévue le mercredi 30 juin.

Toujours selon BFM Business, les discussions entre le gouvernement et les professionnels tournent en particulier autour du protocole sanitaire à mettre en place pour cette réouverture comme effectuer des tests antigéniques à l'entrée des établissements, une jauge de 65% de la capacité maximale, pas de masque à l'intérieur, piste de danse ouverte, consommations à table, uniquement assis et avec 6 personnes maximumn et une ouverture aux horaires légaux, c'est à dire jusqu'à 7 heures du matin.

Rappelons que depuis le début de la crise, sur les 1600 discothèques que compte la France, 250 ont déjà fermé et une centaine d'autres sont au bord de la faillite.