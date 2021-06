Hérault - Canicule : Plus de 35° pour le week-end !

Canicule : Plus de 35° pour le week-end !

Si les températures sont déjà très chaudes en ce milieu de semaine, où l’on atteint les 30°C à 32°C à l’ombre, sous abri, il pourrait faire encore plus chaud ce week-end.

Ainsi, il fera jusqu’à 33°C ou même 34°C à l’ombre, ce vendredi après-midi dans le département.

Le mercure pourrait atteindre le seuil de très fortes chaleurs, soit 35°C en météorologie samedi 12 juin 2021.

N'oubliez pas non plus de vous munir d'un chapeau protecteur, de porter des vêtements en coton, larges et clairs, de faire vos poses dans un endroit ombragé et de boire beaucoup d'eau. Si vous travaillez à l'intérieur, pensez à fermer les volets ou stores et à utiliser un ventilateur