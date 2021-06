Pyrénées-Orientales - Grenaches du Monde 2021 : et les vainqueurs sont…

Après un suspense haletant et quatre éditions décentralisées réussies, la dernière étape des Grenaches du Monde version 2021, a eu lieu mardi à Ascoli Piceno, dans les Marches italiennes. Cette dégustation clôturait ce marathon hédoniste qui parcourait les vignobles de grenaches de Cebreros (Espagne), Châteauneuf du Pape et Perpignan (France), et Ascoli Piceno (Italie). Les résultats sont en ligne sur grenachesdumonde.com !

Les 4 dégustations organisées en partenariat avec la DOP Cebreros en Espagne, l’AOP Châteauneuf du Pape, l’Interprofession des Vins du Roussillon et la commune d’Ascoli Piceno dans la région des Marches en Italie, ont pu avoir lieu comme prévu. Les dégustateurs chevronnés ont pu découvrir la diversité offerte par le cépage et évaluer la qualité des vins présentés au concours cette année. Toutes les professions étaient représentées : journalistes, sommeliers, acheteurs, distributeurs, et œnologues.

Cette décentralisation du concours est un pari audacieux mais aussi astucieux qui tout en respectant les gestes barrières et les recommandations de distanciation sociale, a pu rapprocher symboliquement quatre terroirs emblématiques du cépage grenache. Les plus de 300 vins primés illustrent la montée en gamme des vins présentés et composent une palette de territoires qui est une invitation au voyage dans ces terroirs qui ont le grenache en partage.

Grenaches du Monde est un concours annuel ouvert à tous les vins issus majoritairement de grenache, sans restriction de couleur, d'origine ou de nationalité. Cet événement itinérant a une claire vocation internationale, et l’ambition de faire découvrir les singularités et la diversité inhérente au cépage.

Couvrant 192 455 ha de vignes, le grenache se classe à la septième place des cépages les plus plantés dans le monde. Emblématique des pays méditerranéens, il se positionne à la troisième place en Europe avec 178 628 hectares, soit 93 % des surfaces mondiales. La France, l’Espagne et l’Italie sont les trois premiers pays producteurs mais le grenache connait un réel engouement un peu partout dans le monde : Afrique du Nord et du Sud, Australie, Amérique du Nord et du Sud, Croatie, Grèce, Liban etc.

La première étape a eu lieu dans la toute jeune DOP Cebreros le 10 mai 2021, cette appellation est située au cœur de la péninsule ibérique, à une centaine de kilomètres de Madrid dans la province d'Ávila (Castilla y León) : c’est un territoire modelé par les montages de la Sierra de Gredos et de vieilles vignes de Grenache Noir et d'Albillo Real (en savoir plus).



Châteauneuf-du-Pape était l’étape suivante, le 14 mai 2021. Depuis 1936, cette appellation offre des vins blancs et rouges dont la renommée n'est plus à faire. Puissance, concentration mais aussi finesse dans un environnement privilégié, où le soleil et le vent jouent un rôle fondamental dans l'expression qualitative du grenache... et de ses compagnons d'assemblages (en savoir plus).

A tout seigneur tout honneur, le concours a fait ensuite étape à Perpignan le 17 mai 2021. Entre mer et montagne, le Roussillon est un territoire au relief extrêmement varié avec un climat ensoleillé et chaud, propice à la culture du grenache. Authentique amphithéâtre ouvert à l’Est sur la mer Méditerranée, il est bordé de trois massifs : les Corbières au Nord, les Pyrénées avec le Mont Canigou à l’Ouest et les Albères au Sud. Le Roussillon est riche de la diversité de ses terroirs comme en témoignent ses 14 AOP et 2 IGP (en savoir plus).

Enfin la ligne d’arrivée a été franchie le 1er juin 2021, à Ascoli Piceno, capitale des Marches italiennes. Le Piceno est un territoire qui réserve bien des surprises, à commencer par sa composition géographique, qui se caractérise par la présence de collines, de zones montagneuses et d'une petite plaine baignée par la Mer Adriatique. On vient d’y redécouvrir un cépage local appartenant à la famille des grenaches et qui produit des vins extraordinaires (en savoir plus).



À propos des Grenaches du Monde : Créé en 2013 par le Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR) à Perpignan, le Concours Grenaches du Monde, devient itinérant dès 2016 avec sa première édition délocalisée en Aragon (Campo de Borja), puis en Sardaigne (2017) et en Catalogne (Terra Alta, 2018). Le Concours reviendra en 2019 à Perpignan, pour reprendre la route l’année suivante en direction de Montpellier en partenariat avec les Vins de Pays d’Oc, premier producteur mondial de vins rosés issus de grenache.



La prochaine édition du concours aura lieu au printemps 2022, à New York (États-Unis)grâce à la collaboration entre l’Union Européenne, le Conseil interprofessionnel des vins du Roussillon et l’association Garnacha Origen :« Après avoir visité un grand nombre de terres de grenaches, il est temps pour nous de partir à la conquête du premier marché consommateur au monde » explique Fabrice Rieu, président du concours.

Téléchargez le PALMARES COMPLET