Occitanie - Mardi 8 juin 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Mardi 8 juin 2021 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 753 hospitalisations en cours ce soir (-43) dont 127 en réanimation et soins critiques (-26), et à ce jour 4543 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+19 en 4 jours).

Ce bulletin précise le mode d’emploi du Pass sanitaire qui est mis en application à compter de demain. Il rappelle aussi les possibilités de téléchargement de l’attestation de vaccination pour les personnes concernées.

La vaccination poursuit son intensification en Occitanie : plus de 2,5 millions de personnes ont désormais bénéficié d’une première dose de vaccin, ce qui représente dans notre région 54,4% de la population de plus de 18 ans, 64% des personnes âgées de 50 à 64 ans et 86,9% des plus de 65 ans. Pour tous, la vigilance et l’application des gestes barrière restent encore nécessaires partout.

Pass sanitaire : mode d’emploi

Le pass sanitaire va être déployé à partir du 9 juin dans le cadre des mesures de déconfinement. L’objectif est de favoriser le retour progressif à la vie normale en minimisant les risques de contamination par le virus. Ce pass permettra de vérifier le statut vaccinal, le résultat d’un test négatif (PCR ou antigénique sauf autotests) ou le certificat de rétablissement d’une personne. La présentation de ce support papier ou numérique (via l’application TousAntiCovid) autorisera par exemple l’accès à un rassemblement de plus de 1 000 personnes. Exigible à partir de 11 ans, le pass sanitaire permet de s’assurer que les risques de transmission du virus seront limités. Pour autant, il ne garantit pas que la personne qui le détient n’est ni porteur du virus ni contaminant. Il est donc essentiel pour tous de continuer d’appliquer l’ensemble des gestes barrière

Téléchargez votre attestation de vaccination

L'Assurance maladie a ouvert un site internet qui permet aux personnes vaccinées de récupérer leur "attestation certifiée". Ce document permet de voyager à l'étranger et d'activer le "pass sanitaire", qui sera nécessaire pour participer à différents événements en France. Depuis le 3 mai, les professionnels de santé remettent cette attestation aux personnes vaccinées. Celles qui ont reçu une injection avant peuvent donc télécharger ce document sur le site attestation-vaccin.ameli.fr. Pour les utilisateurs d’un smartphone, il est possible d’ajouter l’attestation de vaccination certifiée via l’application mobile TousAntiCovid. Elle sera ensuite automatiquement conservée dans l’application