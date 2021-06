France - Réouverture ce qui change à partir du 9 juin 2021 !

Réouverture ce qui change à partir du 9 juin 2021 !

Troisième et avant dernière étape des réouvertures en France ce mercredi 9 juin 2021. On fait le point !

Tous les Européens complètement vaccinés pourront entrer en France sur présentation d’un certificat de vaccination papier ou du pass sanitaire validé par l’Union Européenne.

Le couvre-feu passe à 23h

Restaurants, cafés, bars

9 juin : les terrasses peuvent ouvrir à 100 % de leur capacité, mais toujours avec des tablées de six. L’intérieur ouvre, avec une jauge de 50 % et là encore, des tablées de six personnes maximum. La consommation et le service au bar sont interdits.

Restauration des hôtels

9 juin : Réouverture des restaurants d’hôtels aux clients extérieurs dans les mêmes conditions.

Magasins

9 juin : La jauge passe à 4m² par client.

Marchés

9 juin : La limite passe à 4m² par client en intérieur et elle est levée en extérieur.

Salons et foires

9 juin : Ouverture à 50 % de leur capacité initiale au maximum. Un passe sanitaire est demandé pour ceux accueillant plus de 1 000 personnes.

Musées, monuments, expositions, visites guidées…

9 juin : La jauge est abaissée à 4m² par personne.

Cinémas, salles de spectacles, théâtre, concerts assis…

9 juin : La jauge autorisée monte à 65 % de la capacité initiale, avec un plafond à 5 000 spectateurs. Un passe sanitaire est en vigueur au-delà de 1 000 personnes.

Salles des fêtes, salles polyvalentes, chapiteaux…

9 juin : La jauge autorisée monte à 65 % de la capacité initiale. Le passe sanitaire est nécessaire pour tout événement rassemblant au moins 1 000 personnes.

Festival se déroulant dans l’espace public

9 juin : la jauge debout est fixée par le préfet. Au-delà des 1 000 festivaliers, l’utilisation du passe sanitaire est recommandée.

Festival de plein air assis

9 juin : dans le cas de festivals se déroulant dans des établissements recevant du public en plein air, avec une capacité d’accueil « bien identifiée », la jauge passe à 65 % et le plafond sera de 5 000 personnes maximum accueillies. Si la capacité d’accueil n’est pas possible à définir, la jauge sera fixée également à 5 000 personnes, avec règles de distanciation et protocole hôtel-restaurant-café. Un passe sanitaire exigé au-delà de au-delà de 1 000 personnes.

Bibliothèques

9 juin : La jauge est abaissée à 4m² par personne mais la règle du siège sur deux laissé vacant demeure.

Cérémonies religieuses et mariages en mairie

9 juin : La règle passe à un siège sur deux utilisé.

Cérémonies funéraires en extérieur

9 juin : elles sont limitées à 75 personnes.

Casinos

9 juin : L’ensemble des activités de casino, avec ou sans contact, peuvent reprendre dans le respect d’une jauge de 50 % de la capacité d’accueil maximale et d’un protocole sanitaire adapté. Le passe sanitaire sera nécessaire pour l’accueil de plus de 1 000 personnes.

Bowlings, escape games et salles de jeu

9 juin : réouverture dans le respect d’une jauge de 50 % de la capacité d’accueil et dans le respect d’un protocole sanitaire adapté. Le passe sanitaire sera nécessaire pour l’accueil de plus de 1 000 personnes.

Thalassothérapies

9 juin : ouverture avec 35 % de la jauge et un protocole sanitaire adapté.

Thermes :

9 juin : 100 % de la capacité d’accueil.

Zoos

9 juin : 65 % de la capacité initiale.

Enseignement supérieur

9 juin : la jauge de 50 % continue de s’appliquer jusqu’à la rentrée prochaine. Les établissements d’enseignement supérieur ont la possibilité d’organiser leurs examens en présentiel ou en distanciel.

Conservatoire, écoles de danse, art lyrique

9 juin : Les majeurs non-professionnels peuvent retrouver les salles de danse, à condition qu’il n’y ait pas de contact, et dans le respect d’une jauge de 35 % de la classe. Les règles ne changent pas pour les arts lyriques. Pour les spectateurs, s’applique une jauge de 65 % de la capacité d’accueil, avec un plafond de 5 000 personnes. Le recours au passe sanitaire est nécessaire au-delà de 1 000 personnes.

Organismes de formation

9 juin : les organismes peuvent rouvrir en conditions normales.

Remontées mécaniques

9 juin : la jauge d’accueil passe à 65 %.

Etablissements sportifs de plein air

9 juin : les sports avec contact reprennent pour tout le monde. Pour le public, la jauge passe à 65 % et le plafond maximal de public à 5 000 personnes. Recours au passe sanitaire dès que le seuil de 1 000 personnes est franchi.

Etablissements sportifs couverts (piscines couvertes, salles de sport, sport indoor)

9 juin : les sports sans contact sont autorisés pour les pratiquants non-prioritaires, dans le respect d’une jauge d’accueil de 50 %. Côté spectateurs, la jauge passe à 65 % avec un plafond fixé à 5 000 personnes. Le recours au passe sanitaire est indispensable au-delà de 1 000 spectateurs.

Pratiques sportives en extérieur :

9 juin : le nombre de personnes autorisées passe à 25 et les sports de contacts sont à nouveau autorisés.

Compétition sportive de plein air sur l’espace public (surf, courses de voile, motonautisme, marathons, trails, courses cyclistes…)

9 juin : pas de restrictions pour les sportifs professionnels. Pour les amateurs, tous âges confondus, les compétitions seront autorisées dans la limite de 500 participants (en simultané ou par épreuve). Côté spectateurs, leur présence ne sera pas autorisée s’ils sont debout. Pour les spectateurs assis, la jauge sera fixée à 65 % de la capacité d’accueil du lieu, avec 5 000 personnes maximum. La consommation de nourriture et de boissons suivra le même protocole que ceux des restaurants ou cafés. Sur le parcours, les rassemblements seront de dix personnes maximum.

Rassemblements extérieurs

9 juin : les rassemblements sont limités à 10 personnes dans l’espace public, sauf pour les « visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle ».