Béziers - Gabin Rau du BMC Béziers vice-champion d'Occitanie 2021 minimes !

Gabin Rau du BMC Béziers vice-champion d'Occitanie 2021 minimes !

Il y avait 35 minimes au départ.



La journée s’est déroulée en 3 épreuves :

La première était un sprint de 170m avec un départ 2 par 2.

Gabin fait 6e



Puis un chrono en cyclo-cross sur un parcours avec beaucoup de relances.

Gabin prend la 1ère place



Il fini à la 3e place du classement intermédiaire.



L’après-midi, il prend le départ de la course sur route 3e sur la grille.

Le parcours est assez cassant avec des faux plats, une petite bosse et un bitume moyen. Le vent s’est levé au début de la course.

À la fin du 1er tour, les 1ère attaques. Gabin a toujours su prendre les roues pour rester dans la course.

Au 4e tour, il contre une attaque et réussit a faire un trou de 20m. Basile (coéquipier de route depuis le début de la saison) sort à son tour du paquet de 5 pour rejoindre Gabin.

A partir de là, ils ont roulés ensemble jusqu’au sprint final où Basile s’impose devant Gabin.



Au final de la journée, Gabin fini 2e. Il est donc vice champion d’Occitanie.