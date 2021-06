Béziers - 3 titres de champion d'Occitanie pour le BMC Béziers à Hérépian !

3 titres de champion d'Occitanie pour le BMC Béziers à Hérépian !

Le souvenir Axel Veyrié a été le support des championnats régionaux d'Occitanie de cyclisme sur route FFC qui se sont déroulés ce dimanche 6 juin 2021 sur le traditionnel et sélectif circuit d'Hérépian.

Le circuit long de 12 kms était à parcourir un certain nombre de fois selon les catégories de coureurs. Il empruntait une partie du col des Treize Vents depuis le départ de la cave coopérative d'Hérépian en passant par Taussac, La Blaquière, Le Pradal, Villemagne l'Argentière puis retour sur la ligne d'arrivée par la longue ligne droite qui mène à Hérépian. Le dénivelé et les premières chaleurs n'auront donc pas ménagés les coureurs tout au long de la journée.

Le matin, ce sont d'abord les 3èmes catégories qui se sont élancés pour 8 tours de circuit soit 96kms puis les Pass cyclisme pour 6 tours soit 72kms.

A l'arrivée c'est Jean-Mathieu Andrieu (VS Narbonnais) qui a pris le meilleur sur Julien Almansa (CA Castelsarrasin) et Lucas Vignes du CC le Boulou dans la course Pass.

A noter que notre sociétaire du Béziers Méditerranée Cyclisme, Florian Bonnerot-Agniel (BMC Béziers) est allé chercher le titre chez les Pass M30 en prenant la 5ème place scratch de cette épreuve.

Il n'a pas été le seul à s'illustrer sous les couleurs du BMC puisque Georges Reverdy (BMC Béziers) s'est quant à lui imposé en Pass M60.

En 3ème catégorie, Louis Strasfogel de l'AS Muret a remporté l'épreuve devant Maxime Queyret du CA Castelsarrasin et Maxime Méjean du Guidon Decazevillois. Pour le compte du BMC c'est l'ancien coureur Elite Régis Decotte qui sera le mieux classé en prenant la 11ème place.

En début d'après-midi c'est au tour de la course reine (1ère, 2ème catégorie et espoirs) de s'élancer avec pas moins de 10 tours de circuit soit 120 kms.

Au terme d'un vrai suspens puisque la course s'est jouée dans les derniers mètres, c'est Gaetan Lemoine (Montauban Cyclisme 82 - Occitane CF) qui s'est imposé. Il devient ainsi le nouveau champion d'Occitanie Elites devant Aurélien Costeplane (CA Castelsarrasin) et Guillaume Bonnet (BMC Béziers).

Guillaume 3ème et Geoffrey Rouat, 6ème, ont bataillé avec les coureurs des formations N1 de l'Occitane Cyclisme Formation et du GSC Blagnac. Ils ont été formidables et ont rempli l'objectif avec le podium scratch et le tire de champion d'Occitanie des 2èmes catégories pour Guillaume Bonnet (BMC Béziers).

Le récent vainqueur d'Annemasse Bellegarde et du GP de Cintegabelle, Kevin Besson (CA Castelsarrasin - Occitane CF) faisait figure de favoris mais il s'est relevé pour aller chercher à l'arrière son co-équipier Romain Campistrous (UV Mazamet - OC Formation). Malgré son expérience du haut niveau, il s'est retrouvé piégé lui aussi et ils n'ont jamais pu revenir sur l'avant de la course. Ils terminent respectivement 4ème et 5ème.

Chez les espoirs, c'est Max Warmerdam du GSC Blagnac qui est sacré champion d'Occitanie. Il a devancé Mathieu Lavignac 2ème (CA Castelsarrasin - Occitane CF) et Elian prieur de la Culture Vélo U21 (Intégrale Bicycle club l'Isle Jourdain).

En 2ème catégorie, C'est Guillaume Bonnet (BMC Béziers N3) qui s'impose à domicile, Alexandre CABRERA (VS Narbonnais) réglera un groupe de poursuivant pour prendre la deuxième place, Julien SUBILS (VS Narbonnais - N3 Occitanie) complète le podium.

Classement Scratch - Championnat Occitanie 2021 :

1er. Gaëtan LEMOINE (Montauban Cyclisme 82 - Occitane CF - N1)

2. Aurélien COSTEPLANE (CA Castelsarrasin - Occitane CF - N1)

3. Guillaume BONNET ( BMC Béziers N3)

Classement 2ème catégorie - Championnat Occitanie 2021

1. Guillaume BONNET ( BMC Béziers N3)

2. Alexandre CABRERA (VS Narbonnais)

3. Julien SUBILS (VS Narbonnais - N3 Occitanie)

Classement Espoirs U23 - Championnat Occitanie 2021

1. Max WARMERDAM (GSC Blagnac N1)

2. Matthieu LAVIGNAC (CA Castelsarrasin - Occitane CF - N1)

3. Elian PRIEUR (Integrale Bicycle Club Isle Jourdain)

Source résultat Race Résult - Comité Hérault

Nous en profitons pour remercier l'ensemble de nos bénévoles ainsi que nos partenaires :

La ville de Béziers, le Groupe Angelotti, PolySon Béziers, Eoze Béziers, Les cycles Mari à Saint Chinian, LC Management, ACEB, BMW Béziers Eden Auto Premium, Harmonie Mutuelle Languedoc Roussillon, L'optique Occitane à Saint Chinian, Vidal Peinture, GO Sport colombiers, La Sécurité Routière, Cres Cycling, Medef Béziers.