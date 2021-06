Occitanie - Carole Delga: "Assez ! le temps du sursaut républicain est venu"

Carole Delga: "Assez ! le temps du sursaut républicain est venu"

A la suite de l'agression du Président de la République, Carole Delga réagit :

« L'agression dont a été victime ce jour Emmanuel Macron est inadmissible. S'en prendre physiquement au Chef de l'Etat, c'est s'en prendre aux fondements même de la République et la démocratie car ce sont bien elles qui sont visées.

Comme de nombreux élus de terrain, je constate depuis des mois la dégradation du débat politique dans notre pays. Je veux le redire haut et fort : cette dégradation a des conséquences quotidiennes pour toutes celles et tous ceux qui œuvrent pour l'intérêt général.

Le nombre d'agressions d'élus mais aussi d'agents du service public ne cesse d'augmenter, tout comme les menaces verbales et physiques, et des actes indignes se répètent à intervalles réguliers, comme récemment l'intrusion dans l'hémicycle du Conseil régional d'Occitanie par des activistes d'extrême droite de l'Action Française. »

Face à cela, oui, il faut un sursaut républicain.

« Le débat politique dans notre pays ne peut se résumer à une violence verbale continue, alimentée par des fausses rumeurs, des thèses complotistes ou extrémistes.

La situation dans laquelle se trouve le pays après plus d'un an d'une crise sanitaire et économique sans précédent, nécessite du sang-froid, de l'éthique et de la responsabilité. La France doit retrouver rapidement le chemin de l'union et du collectif. »