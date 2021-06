Frontignan - 6 jeunes frontignanais participent au montage du parcours Kifolantha !

6 jeunes frontignanais participent au montage du parcours Kifolantha !

Du 31 mai au 4 juin, par l’intermédiaire du Point info jeunes (PIJ) de la Ville de Frontignan la Peyrade, 6 jeunes frontignanais ont participé à un chantier éducatif afin de réaliser des structures en bois, futur théâtre d’un des temps forts Kifo de l’été.

Durant cette période, tous se sont retrouvés, tous les matins, de 8h30 à 12h30, aux centre de loisirs Les Mouettes.

En pratique, animé par un animateur de l’espace kifo et un éducateur de rue de l’association APS34, ce chantier avait pour but de créer différentes structures en bois pour permettre aux animateurs de l’espace kifo de mettre en place l’activité Kifolanta sur l’été 2021.

Côté éducatif, les objectifs étaient notamment de valoriser ces jeunes, préalablement sélectionnés par le PIJ, la médiation sociale et l’association APS34 et éloignés des dispositifs sur une action de la commune en participant à une action citoyenne et en leur permettant d’échanger, de travailler sur la notion de parcours et de perspective.

À travers les différentes tâches, les jeunes ont également pu bénéficier de temps individuels avec les acteurs « jeunesse » pour échanger sur leurs besoins actuels et futurs mais aussi développer l’esprit d’équipe et d’entraide.

En échange de ce travail d’utilité publique, les participants se voient attribuer une somme de 150 € destinée à leur permettre de financer un projet présenté au préalable.

Lors de la phase de rédaction du projet, les professionnels à l’initiative du chantier ont déterminé une série de critères d’évaluation, afin de pouvoir analyser l’efficacité de l’action.

Cela comprend des indicateurs dits « quantitatifs », qui permettent de mesurer certains aspects tels que l’assiduité, la ponctualité et l’implication des participants dans le chantier.

À cela, s’ajoute des critères « qualitatifs » sur la base d’un échange suivi d’un questionnaire qui donnent des indications sur le vécu des personnes par rapport au chantier et l’expérience dont ils ont bénéficié.

Cette démarche évaluative a pour objectif de relever les points « avantages et inconvénients » de ce dispositif et de corriger les éventuelles erreurs commises pour les chantiers futurs.

Les structures désormais en place, les jeunes constructeurs vont se faire les émissaires de l’événement Kifolantha et inviter leur amis à venir passer un moment de défis durant l’été.