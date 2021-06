Hérault - La Sécurité routière distribue des éthylotests pour inciter à l'autocontrôle

Alcool au volant : À Montpellier, la Sécurité routière distribue des éthylotests pour inciter à l'autocontrôle

Du mercredi 9 au samedi 12 juin 2021, dans 10 grandes villes de France, la Sécurité routière organise une opération de distribution d'éthylotests à usage unique pour inviter les Français à s'autocontrôler après avoir consommé de l'alcool.

« La vie reprend et on a tous besoin de souffler ; surtout si on veut qu'elle dure encore longtemps », c'est ce message que viendra rappeler, sur son emballage, l'éthylotest qui sera distribué en terrasses, dans les grandes artères animées des villes d'Aix-en-Provence, Bayonne, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Montpellier, Rennes, Strasbourg et Tours.

En effet, depuis le 19 mai dernier, les Français ont retrouvé plus de liberté et le plaisir de s'installer aux tables des terrasses des bars et restaurants. Et pour que ces moments de convivialité retrouvés se terminent bien, il est nécessaire de vérifier que chacune et chacun est en état de pouvoir reprendre la route en toute sobriété.

L'alcool reste aujourd'hui, avec la vitesse, l'une des deux principales causes de mortalité routière.

Opération de terrain, mode d'emploi

À Montpellier, des milliers d'éthylotests seront distribués du mercredi 9 au samedi 12 juin en soirée de 18h30 à 21h30 sur les terrasses des quartiers les plus fréquentés de la ville : les quartiers Antigone, Boutonnet, de l'Écusson, et des Beaux Arts.

Éthylotest, mode d'emploi

Les chiffres clés (source ONISR)