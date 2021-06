Toulouse - Peuples et Musiques au Cinéma

22 ème année de PMC, bricolo comme l’an passé, changement de dates, défections cause virus et autres inconvénients en chaîne.

Tant mieux, le prendrons-nous, ça nous oblige à nous resserrer autour de nos propres ressources.

Les pouvoirs publics de chez nous et quelques institutions nationales ou internationales sérieuses ont compris l’intérêt de ce que nous faisons, la presse nationale est lamentable comme souvent, des pages entières et des émissions quand un truc dans le genre sort à Parigi et pas un mot quand c’est à Toulouse dans un contexte pionnier et bien plus studioso (et moins petits fours), certains journalistes m’en ont parlé plusieurs fois franchement et aimablement (« ah si vous le faisiez ici – à la Capitale – nous n’aurions pas de mal à couvrir l’évènement ») (idem avec des gens du Ministère) (et idem pour le Forom, on est habitué), pas grave, on avance tandis que les esprits traînent dans la grande province centrale et ses quatre arrondissements.

Alors on remet les standards qui doivent entrer dans les têtes (Chant des Fous, Aré Aré, Sounder…), on continue d’explorer le monde des cloches, on ré-invite Sandrine Loncke avec son nouveau film qui porte aussi sur les langues (Toulouse capitale française de ce dossier avec le Forom) et on profite de l’avoir avec nous pour repasser son film sur les WONAABE qui avait marché à fond en 2018, une fois de plus une conversation mélangeant étudiants et profs de diverses disciplines.

On s’enfonce en Occitanie (Ariège, Landes, Lauraguais, Louisiane sous-titrée en òc), et on va voir ce qui se passe en Palestine, Colombie, Niger, Tchad, Andalousie, USA, Namibie, et Sardaigne….

Sounder, grand film pour à la fois les familles avec petits ou grands enfants (on peut comprendre le film sans les sous-titrages et on s’habitue à l’anglais), les enseignants, les âmes sensibles et les fans de blues (allez page 20 pour y lire la présentation !) est programmé au bon moment : le dimanche aprèm. C’é festa, non si lavoro lo dimenge : venez nombroses !

Encore une fois merci à nos subventionneurs et à tous les bénévoles !