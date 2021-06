Pyrénées-Orientales - La France Insoumise pour une quadruple alternative

A l’occasion des élections départementales des 20 et 27 juin prochains, La France Insoumise inscrit sa démarche et son projet dans le cadre d’une quadruple alternative.

Elle se situe d’abord en opposition à la politique du gouvernement percutant trop souvent négativement le quotidien des habitants des Pyrénées-Orientales. Elle se présente comme une alternative résolue aux projets régressifs que la droite cherchera à imposer coûte que coûte en cas de victoire. Elle ambitionne d’être un rempart contre les idées et les ambitions de l’extrême droite et du Rassemblement National / Front National. Elle vise enfin à proposer une alternative à la politique menée aujourd’hui par le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales qui n’est pas à la hauteur des enjeux.

Porter une autre ambition pour notre département est véritablement nécessaire. Les Pyrénées-Orientales ne peuvent pas se résoudre à autant de pauvreté et de précarité, aussi bien dans les territoires ruraux que dans les quartiers urbains. Ils ne peuvent pas non plus négliger un formidable potentiel naturel et humain mal exploité. Ils ne peuvent pas se résigner à une sorte de désenchantement démocratique.

Une rupture est par conséquent nécessaire. Pour que le monde d’après ne perpétue pas le monde d’avant, la solution réside dans le projet construit par La France Insoumise autour du triptyque « bouclier social, bifurcation écologique et rénovation démocratique ». Ses candidats constituent la garantie de la réalisation concrète de « Pyrénées-Orientales populaires, écologistes, solidaires ».

La France Insoumise s’inscrit dans une perspective majoritaire pour offrir une alternative à ce qui se fait (mal) aujourd’hui et à ce qui pourrait se faire (encore plus mal) demain…

Francis DASPE, candidat sur le canton 10 de Perpignan-5 Canohès