Valras-Plage - Hommage à Francis Cabrel le 28 août au Théâtre de la Mer

« VALRAS EN LIVE »… HOMMAGE À FRANCIS CABREL LE 28 AOÛT AU THÉÂTRE DE LA MER AVEC LE GROUPE « D’UNE OMBRE À L’AUTRE »

Créé en 1994, le Groupe avignonnais « D’une ombre à l’autre », le tribute officiel de Francis Cabrel, se produit en sextet dans toute la France et à l’étranger, à la rencontre de son public dans les auditoriums, théâtres, salles de spectacles et festivals renommés.

Six musiciens qui portent haut et fort le répertoire du fondateur des « Voix du Sud » à Astaffort dans le Lot-et-Garonne… Vivez une expérience unique grâce à des arrangements très rocks-blues et une interprétation fine. Sans oublier les ballades et les moments « frissons » de cette œuvre immense !

Un plateau 100% live, 100% passion… Un spectacle « brodé main », des arrangements mêlant une énergie, une effervescence et une émotion très personnelle au Groupe « D’une ombre à l’autre », titre éponyme d’un album de Francis Cabrel, et qui invite les spectateurs à un voyage magnifique au travers des 40 ans de carrière de l’Artiste !

Le Groupe est composé de Bernard Richard (chant), Dominique Auneau (basse), Olivier Capelli (batterie, percussions), Sébastien Theroy (guitares, chœurs), Yanni Balmelle (guitares électriques) et Sébastien Carner (clavier)