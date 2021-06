Hérault - Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant

VENEZ PIQUE-NIQUER CHEZ UN VIGNERON INDEPENDANT POUR DEMARRER L'ETE EN BEAUTE !

En guise de prélude à la saison estivale, les 18, 19 et 20 juin, ce sont près de 50 vignerons indépendants qui vous ouvriront les portes de leurs domaines pour venir profiter d’une grande bouffée de pur plaisir.

Faites votre choix parmi les domaines participants et le jour J, venez en famille ou entre amis avec votre panier-repas. Si vous êtes en manque d’inspiration pour préparer un repas tiré du sac, certains domaines proposeront aussi une petite restauration sur place. D’autres mettront à disposition un barbecue si l’idée de grillades en plein air vous fait rêver. Bref, il y en aura pour tous les goûts et le mariage mets-vins sera au rendez-vous grâce aux conseils avisés des vignerons qui vous accueilleront !

DES ANIMATIONS LUDIQUES OU INSOLITES POUR TOUS !

L’événement réservera aussi de nombreuses surprises aux visiteurs, tant les vignerons indépendants sont riches d’idées pour faire découvrir les multiples facettes de leur métier et de leurs vins. Chacun proposera un programme d’animations selon sa personnalité et ses affinités : initiations à la dégustation, visites de chai, balades insolites ou sportives dans le vignoble, expositions, ambiances musicales, découverte de la biodiversité, démonstration d’accords mets-vins, jeux de piste, escape game dans les vignes, etc.

Rendez-vous est donc pris dans tout l’Hérault pendant les 18-19 et 20 juin pour un pique-nique hors du commun ! La liste des domaines inscrits est disponible sur le site www.piqueniquevigneron34.com.

Comme la Covid-19 guette toujours, suivez les actualités de l’événement sur la page Facebook de l’événement @EnBaladeChezLesVigneronsIndependants34, au cas où des adaptations de dernière minute seraient nécessaires.