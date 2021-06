Béziers - Prochaine action du Colbac anti corrida

SAMEDI 5 JUIN 2021, 10h30 à 12h30 , Allées Paul Riquet , Béziers

Le COLBAC se mobilisera samedi 5 juin sur les allées Paul Riquet de 10h30 à 12h30 pour demander l’interdiction des corridas à Béziers.

Les opposants à la tauromachie biterroise du Comité de Liaison Biterrois pour l’Abolition des Corridas manifesteront ce samedi 5 juin à 10h30 sur les Allées Paul Riquet pour sensibiliser les passants aux actes cruels envers les animaux lors des corridas et demander l’interdiction définitive des corridas à Béziers.

Le COLBAC veut rappeler que :

Les corridas sont des spectacles de souffrance animale.

L’opinion publique affiche de manière particulièrement ferme son opposition aux pratiques cruelles envers les animaux [1].

Les corridas abiment l’image de Béziers car les mises à morts publiques d’animaux indignent l’opinion publique. A cause des corridas, Béziers est très en retard en matière de condition animale.

Pour Sophie Maffre-Baugé, présidente du COLBAC : « Nous appelons le maire Robert Ménard à faire évoluer Béziers. Pour 2021, le budget primitif de la ville ne prévoit plus de subvention à l’école taurine de Béziers. Ainsi, pour la première année depuis la création de l’école en 2003, la municipalité a renoncé à la financer directement : c’est une avancée que nous saluons ! ».

[1] 80% des Français considèrent que le supplice et la mise à mort d’un animal (comme dans une corrida ou un combat de coqs par exemple) ne peuvent plus être considérés comme un spectacle en 2018 en France, selon un sondage IFOP de 2018 (source : Fondation Brigitte Bardot).

75% sont favorables à l'interdiction des corridas en France, selon un sondage IFOP de 2021 (source : 30 Millions d'Amis). Soit 2 points de plus qu'en 2015 (source : Alliance anticorrida) et 9 points de plus qu'en 2010 (source : La Lettre de l'opinion).