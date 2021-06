Sète - Le centenaire Brassens a déjà commencé à l'Ile de Thau.

Le centenaire Brassens a déjà commencé à l’Ile de Thau

Les enfants n’ont pas manqué l’animation street-art organisée par le K-Live, mercredi 2 juin, à l’Ile de Thau place Seinchole.

Comme tous les autres grands rendez-vous de la saison culturelle sétoise, le festival dédiait, cette année, une partie de sa programmation au centenaire Brassens. C’est donc au son du répertoire du poète sétois que les enfants ont pu découvrir le collage, la peinture au pinceau et à la bombe toute l’après-midi.

A l’occasion de cet atelier baptisé “La liberté est un langage”, auquel participaient les rappeurs montpelliérains Bois Vert et le street-artiste ENAER, un groupe d’adolescents du quartier a repeint la façade de l’espace adolescence et jeunesse Jean-Rigal. Le résultat – coloré, graphique et fidèle au style de personnage souvent reproduit par ENAER – met en lumière ce lieu ouvert par la mairie début 2019 et géré par le centre social.

François Commeinhes était représenté sur place par son adjointe déléguée à l’action sociale et son adjoint aux finances qui ont pu discuter avec les jeunes artistes en herbe et constater l’engouement suscité par cette découverte du street-art. Un goûter était aussi prévu pour faire de cet après-midi un moment familial.