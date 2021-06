Hérault - Visite de l'Hérault en vidéo avec la chanson officielle du Département

L’Hérault est un département français de la région Occitanie qui tire son nom de l'Hérault, un fleuve côtier qui le traverse.

Les habitants sont nommés les Héraultais. L’Hérault est aussi décrit comme un mélange de tradition et de modernité : un patrimoine culturel toujours vivant dans les villes et villages (course camarguaise, joutes, tambourin …) et un développement économique qui passe par l’installation d’entreprises de niveau international sur le territoire et de milliers de scientifiques qui y travaillent.

Musique: Marcel En Tête

Département de l'Hérault