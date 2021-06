Sète - Concert RTS "100% Sud" ce 9 juin au Théâtre de la Mer !

LA RADIO RTS ORGANISE LE TOUT PREMIER CONCERT MULTI-ARTISTES DU SUD À SÈTE

CONCERT RTS "100% ARTISTES DU SUD"

MERCREDI 9 JUIN 18h - 20H30

THÉÂTRE DE LA MER SÈTE

RTS, première radio musicale indépendante de la région, a décidé d'offrir à ses auditeurs le tout premier concert multi-artistes du Sud après plus d’un an de privation, un concert 100% talents du Sud, sur les terres de la ville qui l’a vue naître, il y a 40 ans.

Partager un moment de convivialité et de découverte aux côtés de ses auditeurs.

Voilà l'objectif de ce concert qui aura lieu le mercredi 9 juin à partir de 18h dans le décor du Théâtre de la Mer à Sète, un théâtre à ciel ouvert.

Tous les artistes présents ont remporté cette année le TOP Indé, l'émission d'RTS dédiée aux artistes indépendants chaque soir, du lundi au vendredi, entre 19h et 20h. Vous retrouverez sur scène, le groupe Sangria Gratuite (Tarbes), Supermassive et Juliette (Montpellier), Casanova (Bastia),, le groupe VSO (Nîmes), la chanteuse Mimaa (Alès), Tiago H (Narbonne) et le duo de DJ C’SAR (Cannes).

Et pour parrainer cet événement, RTS a fait appel à LOU la chanteuse et comédienne Narbonnaise dont le nouveau single “Ne me suis pas” (premier extrait de son troisième album à venir) connaît déjà un véritable succès.

Lou que vous retrouvez chaque soir sur TF1 dans la série sétoise "Demain Nous Appartient" sera entourée d'autres comédiens de la série qui interviendront durant la soirée aux côtés des animateurs d'RTS, Eric, Nico, Ghys et Loris.

L’accès au concert se fera uniquement sur invitations à gagner en écoutant RTS et en jouant sur l'appli et le site rtsfm.com. Pour tous ceux qui n’auront pas la chance d'être présent, le concert sera entièrement filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, quelques jours après.

Pour garantir la sécurité des auditeurs, le port du masque sera obligatoire, le nombre d’invités limité. De plus, le concert sera en configuration assise et des mesures de distanciation sociale seront prises.