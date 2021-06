Frontignan - La Peyrade en fête ouvre le bal à Frontignan du 18 au 20 juin 2021

La Peyrade en fête ouvre le bal à Frontignan du 18 au 20 juin 2021.

Tous les ans, la saison estivale prend son envol au mois de juin à l’occasion de la fête de La Peyrade. Bals, fête foraine, premier feu d’artifice de l’été et autres rendez-vous festifs et conviviaux accompagnent l’arrivée des beaux jours. Un week-end familial et festif.

Cette année encore, à contexte particulier, édition particulière ! En effet, malgré les contraintes sanitaires qui ne permettent pas l’organisation de la manifestation dans les mêmes conditions que les années précédentes, la Ville de Frontignan la Peyrade fait le nécessaire pour que la traditionnelle fête Lapeyradoise se positionne comme l’un des évènements phares ouvrant la saison estivale.

Au programme cette année :

Fête foraine

Du 18 au 20 juin 2021, de 18h à 22h30, place Gabriel-Péri

Feu d’artifice

Vendredi 18 juin à 22h30, quai du Pavois

(sous réserve de décision préfectorale)

Animations street art

Samedi 19/6, de 14 à 17h, place Gabriel-Péri,

Démonstration de danse hip-hop et initiation au graff, proposées par le service jeunesse de la Ville, dans le cadre des activités Kifo.

Rens. : 04 67 18 50 84

Restauration

Sur place : foodtrucks et commerces du quartier