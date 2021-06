Sète - 12 juin : Portes ouvertes, braderie et débarras au Secours Populaire

A Sète, le Secours Populaire est de plus en plus sollicité pour ses aides, notamment en raison de la crise sanitaire. Les bénévoles cherchent des locaux plus vastes et en attendant, font de la place en proposant une grande braderie-débarras le 12 juin, en même temps qu'une opération portes ouvertes.

Le secours populaire a besoin de place. Pour réagencer les locaux, les bénévoles ont donc décidé de faire du vide. Pour cela, ils organisent une grande opération débarras le samedi 12 juin de 10h à 17h. Meubles, vêtements, vaisselle, bibelots et petits mobiliers seront proposés. Pour les plus volumineux, les acheteurs devront prévoir le moyen de les emporter. Certaines pièces seront proposées contre un don dont les acquéreurs estimeront eux-mêmes le montant, même faible.

Depuis le début de la pandémie, le comité sétois du Secours populaire doit répondre à une augmentation de nombre de bénéficiaires alimentaires. Ce qui pèse sur une situation financière déjà délicate car l’association est confrontée à des charges importantes, notamment celle du loyer. Elle cherche d’ailleurs d’autres locaux d’un minimum de 200 m2 et lance pour cela un appel à toute personne ou organisme en capacité d’y répondre.

Secours populaire, 15 quai Rhin et Danube à Sète ; tel 04 99 04 98 37