Toulouse - Nouvelle récompense internationale pour Le 5 Wine Bar à Toulouse, « meilleur bar à vin du monde »

Bar emblématique de la ville rose, célèbre pour avoir obtenu 3 années consécutives le titre de « meilleur bar à vin du monde » de 2017 à 2019, Le 5 Wine Bar rouvrira ses portes le mercredi 9 juin prochain. Tout sera mis en œuvre sur place pour assurer le respect des gestes barrières ainsi que la sécurité des convives et du personnel. L’équipe n’a pour autant pas été inactive durant ces longs mois de fermeture en raison de la pandémie : la carte des vins s’est enrichie avec de belles références, vous pourrez déguster, toujours sur réservation, le Menu du Marché, qui sublime les produits de notre Région, les vendredis et samedis soir, et nouveauté, désormais le midi du mardi au vendredi. Et en guise de surprise du chef, l’établissement vient de recevoir un nouveau prix international !

« Nous sommes très honorés d’être une fois encore distingués par une célèbre revue d’œnologie internationale. The World of Fine Wine figure parmi les publications de référence dans l’univers du vin. Le World’s Best Wine Lists est un programme de récompenses mondiales, jugé par de grands sommeliers, qui reconnaît l'importance cruciale d'une bonne sélection de vins - quel que soit le nombre - dans l'expérience culinaire moderne, partout dans le monde. Notre travail continue à séduire tant les professionnels que les amateurs qui apprécient notre large sélection de vins issus des meilleurs vignobles mondiaux. Ce prix revient aussi aux chefs qui ont carte blanche pour proposer midi et soir des menus surprenants avec des produits frais de saison et de notre région, qui subliment les vins de nos sommeliers ! 2021 sera une année difficile pour les restaurateurs, et sera aussi marquée par des histoires inspirantes, car c’est toute une filière qui s'est réunie pour soutenir ses membres. Le vin continue d'être une source de plaisir pour les convives. » se réjouit Philippe Meynadier, propriétaire du 5 Wine Bar.

Réservez d’ores et déjà votre expérience sensorielle et gustative unique

Dans un décor chic et sobre, Le 5 Wine Bar propose sur réservation un menu du marché bistronomique comprenant un amuse-bouche, une entrée, un plat, un dessert ainsi que de délicieuses mignardises.

Le menu unique change 2 fois par mois afin de varier les plaisirs et met à l’honneur des produits locaux et d’exception. Au menu : viandes de chez Papaix, poissons de chez Bellocq, légumes du jardin de Cantou, foie gras du Gers, jambon Pata Negra de chez Garcia, et fromages affinés par le MOF Toulousain, Xavier.

« Philippe Meynadier nous a laissé carte blanche ! Nous trouvons notre inspiration dans les produits frais de saison et de notre région que nous sublimons les vendredis et samedis soir, ainsi que, petite nouveauté avec la réouverture, les déjeuners du mardi au vendredi. En ce moment, nous proposons un Œuf Parfait Crémeux de Cresson, une Ballotine de Volaille Citron Olive Zaatar, et un dessert Fraise Basilic Pistache. Vous pouvez réserver une table dès à présent pour notre réouverture sur notre site www.le5winebar.com ! » expliquent Guillaume Cloutou et Alain Somet, chefs du 5 Wine Bar.

Pour une expérience sensorielle et gustative unique, Le 5 Wine Bar propose une dégustation de vins en accord avec les mets servis. Selon les goûts et préférences de chacun, il est possible d’opter pour les « Vins Terroir » ou les « Vins Exceptions ». Les deux formules offrent quatre verres de vin, choisis grâce aux conseils avisés des sommeliers de l’établissement, Nathan Menou, Margot Métayer et Marie Bessin. La salle principale aux murs recouverts de bouteilles accueille toujours les œnophiles, sans réservation du mardi au samedi soir, avec des tapas et des planches de charcuteries et de fromages. Et il est également possible d’offrir une carte cadeau à ses proches afin de leur faire vivre un moment unique de dégustation des vins et/ou du menu du marché.

Le 5 Wine Bar : plus de 1 000 références de vins du monde entier

Néophytes, amateurs de vin ou fins connaisseurs, tous y trouveront leur bonheur. Le 5 Wine Bar offre aujourd’hui la plus grande carte des vins de la ville rose avec pas moins de 300 références de vins à déguster au verre, et en totalise 1 000 provenant d'une vingtaine de pays comme, parmi les plus surprenants, l’Autriche, la Géorgie, le Maroc, le Liban, le Mexique ou encore le Japon. Un véritable voyage autour du vin ! Les breuvages insolites, comme le Vin de Riz de Camargue, attiseront la curiosité de tous, tandis que les appellations de notre région, dont beaucoup biologiques, provenant par exemple du Minervois, de Cahors ou encore de Fronton, raviront les amoureux de naturalité.

Atypique et moderne, l’originalité du concept du 5 Wine Bar réside dans des machines qui permettent de conserver toutes les propriétés organoleptiques des vins et de proposer chaque soir, à la dégustation, une quarantaine de nectars différents. Trois dosages sont possibles, de la gorgée au verre de 10 cl.

Sur chaque bouteille proposée à la dégustation sont inscrites les caractéristiques principales, et les sommeliers répondent en salle aux questions des amateurs de blancs, rouges et rosés.

Chacun est détenteur d'une carte magnétique qu’il suffit de créditer avant de l'utiliser à sa guise en goûtant vins, grands crus et millésimes rares.

Nathan Menou, le chef sommelier, organise également des dégustations œnologiques thématiques deux fois par mois, sur réservation. Ce rendez-vous du samedi après-midi permet de s’immerger dans la richesse des vignobles français et mondiaux.

« Pour une expérience riche et complète, j’envoie aux participants une présentation complète du sujet avec les principales caractéristiques des vins que nous étudierons ensemble. Prochains rendez-vous dès juin. Notre carte des vins s’est considérablement étoffée : j’ai pris le temps de dénicher quelques pépites comme les vins de Clément Bärtschi ou encore ceux de Bramaventu » précise Nathan Menou, chef sommelier du 5 Wine Bar.