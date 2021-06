Occitanie - Harmonie Mutuelle recrute en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine

La 1ère mutuelle santé de France conforte sa présence en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Afin d’accompagner son essor et dans un souci permanent de proximité, Harmonie Mutuelle a recruté une quarantaine de collaborateurs en 2020 dont 17 alternants, et prévoit de nouvelles embauches en 2021, dont une vingtaine d’alternants.

HARMONIE MUTUELLE, UNE ENTREPRISE QUI RECRUTE DE MANIÈRE RESPONSABLE

« Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire, Harmonie Mutuelle s’engage pour l’inclusion de toutes les compétences dans l’entreprise afin de favoriser la diversité sur tous les métiers et à tous les niveaux de responsabilités. La diversité constitue un réel atout favorisant l'innovation, la créativité et la performance. Harmonie Mutuelle s'engage depuis plusieurs années en faveur de l'égalité des chances et de d'inclusion professionnelle. Concrètement, en 2013, Harmonie Mutuelle signait son premier accord d'entreprise en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. En 2015, un nouvel accord est signé sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Harmonie Mutuelle renforce son positionnement sur la promotion de la diversité au sein de l’entreprise, et s’engage au côté d’associations pour promouvoir la mixité en entreprise. En 2017, elle a officialisé son partenariat avec Nos Quartiers ont du Talent (NQT) pour résolument encourager l’égalité des chances. Ainsi, pour chaque recrutement, elle adopte la charte du recrutement responsable. » explique Christel Nguyen, DRH et Transformation de la Direction Exécutive Grand Sud d’Harmonie Mutuelle.

Fleuron de l’Économie Sociale et Solidaire, Harmonie Mutuelle est une société de personnes et non de capitaux, qui place ses adhérents et ses collaborateurs au cœur de ses décisions.

Harmonie Mutuelle propose de nombreuses opportunités professionnelles principalement dans les métiers du commercial, qui accompagne les adhérents, ainsi que les prospects, à choisir la meilleure offre concernant la multi-protection.

Harmonie Mutuelle recrute en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine :

des Conseillers Commerciaux sédentaires en agence mais aussi des Conseillers Relation Clients dans nos centres d’appels, à partir d’un diplôme BAC + 2 de spécialité commerciale de préférence. Ils accompagnent principalement les adhérents particuliers sur l’ensemble de leurs besoins.

Mais également,

des Chargés d’Affaires itinérants sur les marchés « Entrepreneurs » ou « Entreprises ». Ces personnes, sur le terrain, sont des spécialistes de la protection sociale en entreprise et en proximité. Ils s’adressent à des travailleurs non-salariés et des dirigeants d’entreprise.

ALTERNANCE : ACCOMPAGNER LES FUTURS JEUNES ACTIFS

Forte de sa volonté de promouvoir l'insertion professionnelle et l'égalité des chances, Harmonie Mutuelle valorise les jeunes étudiants et accompagne leur carrière professionnelle. Cela fait plusieurs années qu’elle ouvre des postes à l’alternance sur les métiers commerciaux mais aussi pour différentes fonctions supports (communication, ressources humaines, marketing, ...). À la rentrée 2020, 18 alternants ont été recrutés en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine.

Dans le cadre de la rentrée de septembre 2021, une quinzaine de postes en alternance sont ouverts principalement sur des missions :

de Conseillers Commerciaux en agence ou en centre de relations clients,

de Gestionnaires,

sur des fonctions support (RH, Environnement de travail, RSE/Innovation, Communication, Marketing...).

Toutes les annonces de poste sont consultables au www.harmonie-mutuelle.fr/emploi

« Conscients, en cette période, des difficultés que rencontrent les jeunes pour trouver un employeur, nous nous engageons à renforcer notre politique autour de l'alternance. Convaincus de ses bienfaits, tant pour l'étudiant que pour les tuteurs, cela représente une expérience mutuellement enrichissante. »

FAVORISER LA MOBILITÉ INTERNE POUR CRÉER SON PROPRE VIVIER DE TALENTS

En tant qu’employeur de proximité (avec près de 7 000 salariés et représentants des adhérents, 230 agences et 70 sites administratifs), Harmonie Mutuelle revendique son ancrage local et son rôle actif dans le tissu économique français.

Harmonie Mutuelle accompagne également ses collaborateurs dans le développement de leur parcours professionnel et favorise ainsi leur employabilité tout au long de leur carrière. Des mesures d’accompagnement spécifiques ont été créés pour favoriser la mobilité professionnelle en interne : aide au déménagement, aide à l’emploi du conjoint...

« Par tous ces engagements, Harmonie Mutuelle se veut différenciante, créer son propre vivier de talents, donner envie aux collaborateurs de se mettre en mouvement et surtout ouvrir les recrutements à la diversité des profils. »

HARMONIE MUTUELLE AFFICHE UN OBJECTIF CLAIR DE CRÉATION D’EMPLOIS POUR UN IMPACT TERRITORIAL POSITIF EN OCCITANIE ET EN NOUVELLE-AQUITAINE

Lancé en 2020, le fonds Harmonie Mutuelle Emplois France vise à accompagner les entreprises cotées et non cotées (TPE, PME et ETI) dans la création et la sauvegarde des emplois en France, un sujet plus que jamais d’actualité dans le contexte actuel. Pour cela, une enveloppe d’investissement de 200 millions d’euros a été déployée à l’échelle nationale.

À titre d’exemple, une des sociétés financées par le fonds est OENEO, un acteur majeur de la filière vitivinicole. Le groupe couvre l’ensemble des étapes d’élaboration du vin, du vignoble au bouchage, dans plus de 70 pays dans le monde. Basé à Bordeaux, ainsi qu’en Charente, dans l’Hérault, les Landes et les Pyrénées-Orientales, OENEO emploie plus de 1000 collaborateurs et a réalisé plus de 290 M€ de CA en 2019/2020 (les fonds gérés par Eiffel IG détiennent une participation de 0,37% dans OENEO au 30 juin 2020).

« Que ce soit à travers ses activités historiques de tonnellerie ou via sa gamme innovante de bouchons Diam, notre groupe place au cœur de sa stratégie de long terme le maintien et le développement en France d’un savoir-faire d’exception. Nous sommes heureux et fiers que cette stratégie soit aujourd’hui saluée par le fonds Harmonie Mutuelle Emploi France qui accorde une grande place à l’analyse extra-financière et à l’éthique des entreprises. » indique Nicolas Hériard Dubreuil, Directeur Général d’OENEO.

Ainsi, le Fonds Harmonie Mutuelle Emplois France a pour objectif de participer à l’économie réelle dans nos régions et d’avoir un impact social positif sur la création et la sauvegarde d’emplois de qualité. Tout en appliquant sa politique ISR (Exclusions tabac, armes, charbon et controverses élevées, sélection des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance), Harmonie Mutuelle réaffirme sa volonté de financer les entreprises créatrices d’emplois.

Catherine Pradère, Directrice de la Direction Exécutive Grand Sud d’Harmonie Mutuelle conclut :

« Harmonie Mutuelle défend une approche solidaire, responsable et bienveillante à l’écoute des besoins de ses clients en chaque instant, en alliant performance économique et utilité sociale et écologique. De même qu’elle a su se mobiliser rapidement en soutien de ses entreprises clientes fragilisées pendant la crise du Covid-19, elle entend jouer un rôle significatif dans la durée pour l’accès à l’emploi et à une qualité de vie augmentée dans les territoires à travers ce fonds. »