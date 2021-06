Toulouse - GUIDAP accélère sa croissance depuis Toulouse

Lancé en 2016 par 3 Toulousains passionnés d’activités de plein air, GUIDAP est aujourd’hui la plateforme de référence pour les professionnels du secteur des loisirs qui souhaitent digitaliser leurs réservations et gérer leur activité en ligne. Avec une croissance multipliée par 3 en 2020 sur le volume des transactions générées via sa solution logicielle, GUIDAP affiche de belles performances et conforte sa position de leader sur le marché.

« GUIDAP est né de l’idée de réunir des personnes qui souhaitent faire des activités de loisirs, sous forme d’un annuaire quirecensait les professionnels du secteur, et permettait de payer à plusieurs les réservations. Très vite, nous nous sommes rendu compte en échangeant avec les gérants que ceux-ci n’avaient pas digitalisé leur système de réservation ni leur planning d’équipe. Nous avons alors très vite basculé de l’idée de départ vers une plateforme en ligne qui offre plusieurs solutions de facilitation au quotidien : la réservation en ligne, la gestion des plannings des équipes, la disponibilité du matériel, l’encaissement et même la création de sites personnalisés.

Notre ERP est évolutif selon les besoins exprimés de nos clients, et plusieurs formules sont possibles selon un abonnement annuel. Il est très facile à appréhender et permet de centraliser plusieurs fonctionnalités.De plus, nous fonctionnons en marque blanche ce qui permet à chaque professionnel de personnaliser son interface. » explique Julien Cousi, l’un des 3 co-fondateurs de GUIDAP.

Avec un prévisionnel cette année porté à 80 millions d’euros de transactions générées par la plateforme en ligne en France, mais aussi en Belgique et en Suisse, GUIDAP connait un bel essor et vient de recruter 3 nouvelles personnes, portant ainsi à 9 l’effectif de la start-up.

« Plus qu’un simple progiciel, nous offrons à nos 250 clients une équipe dédiée qui est à leur écoute 7j sur 7, car dans ce domaine, on ne peut pas se permettre de laisser nos clients sans solution un dimanche ou jour férié, même en plein été. Nous venons de recruter 2 collaborateurs ce mois-ci, et un développeur va renforcer nos rangs d’ici à la fin du mois. Notre offre est unique sur le marché et nous prévoyons entre 1 million et 1,5 million de réservations via GUIDAP cette année ! »

GUIDAP s’adresse aux professionnels de canoë et kayak, kitesurf, téléski nautique, accrobranche, école de ski, parapente, saut en parachute, centre de voile, ainsi qu’aux gérants de salles de réalité virtuelle, d’escape game, de location de vélo, ou encore les structures qui proposent des visites guidées de villes.

« L’équipe de Guidap est à l’écoute de nos besoins et a su apporter des réponses lorsque la solution initiale ne correspondait pas à nos usages en tant qu’Office de Tourisme. Si bien que nous n’avons rencontré aucun point de blocage et que l’équipe de développeurs a toujours été très réactive. C’est un travail de co-construction qui nécessite encore quelques évolutions sur lesquelles nous travaillons. Mon équipe utilise déjà la plateforme et est satisfaite de la facilité d’utilisation, ainsi que de la prise en main. »

Adrien HARMEL, Directeur Adjoint Tourisme de l’Agence d'Attractivité de Toulouse Métropole

« C’est simple d’utilisation pour les clients, simple d’utilisation pour nous administrateurs. On a toujours la main sur ce que l’on programme. Un vrai outil à notre service et non pas l’inverse. » Francis Sanchez, gérant de Canoë 31

Engagé dans le mouvement mondial « 1% pour la planète », GUIDAP est sensible à la protection de la nature : son terrain de jeu.

« Descendre les rivières en canoë, voler en parapente, plonger dans les fonds marins... Toutes les activités humaines, y compris celles de GUIDAP ont un impact sur l’environnement. Nous avons conscience que nous faisons partie du problème mais que nous pouvons aussi faire partie de la solution. C’est pourquoi GUIDAP consacre 1% de son chiffre d’affaires à la protection et à la restauration de l’environnement. »