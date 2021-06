Occitanie - L'URSCOP Occitanie Pyrénées à l'heure du bilan 2020

CEERCE (Haute-Garonne) est un bureau d’études fluides, thermique et environnemental, avec des ressources humaines propres, au service des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des entreprises et des collectivités. Ce dernier est bien connu du territoire, et pour cause : il est implanté à Toulouse depuis l’an 2000 et réalise près de 560 000 euros de chiffre d’affaires annuel.À l’approche de leur départ à la retraite, les co-gérants Jean-Marc Birat et Philippe Joulia ont commencé à

réfléchir sur la vie future de leur entreprise et à sa transmission. L’enjeu est de taille : maintenir une continuité pour les clients et les salariés. Ils ont choisi une

transmission via le statut SCOP (Société Coopérative et Participative) pour assurer la pérennité et la stabilité dans les meilleures conditions possibles. Et c’est Thibaut Fargette, épaulé par Philippe Joulia, qui sont aujourd’hui aux commandes de cette société indépendante. Une nouvelle vie très appréciée par l’équipe, qui compte 7 salariés- associés ; un collectif impliqué et déterminé à poursuivre le développement.