Sète - Stage de danses sévillanes : 12-13 juin avec Olga Márquez

Stage de danses sévillanes : 12-13 juin avec Olga Márquez

Privés de cours collectifs depuis plus d'un an en raison de la crise sanitaire, les amateurs de flamenco ont l'occasion de renouer avec la danse sans attendre la nouvelle saison qui ouvrira en septembre.

Dès ce mois de juin, l'association Sentido Flamenco propose plusieurs stages. Ils seront dirigés par la danseuse professionnelle originaire de Barcelone, Olga Márquez, installée à Sète depuis 2018, après avoir passé une dizaine d'années dans l'Ouest de la France où elle jouit d'une solide notoriété.

Cette reprise sera festive avec, les 12 et 13 juin, un stage de de danses sévillanes. "Il s’agit d’une danse du folklore Andalous, dansée pendant les ferias, à Sevilla, Málaga, Cádiz... normalement en couple, mais aussi en groupe ou en solo. C'est une danse joyeuse, de caractère et sensuelle en même temps, comportant quatre versions dont chacune a ses pas caractéristiques. Ce stage apprendra les bases des quatre sevillanas et pour ceux qui les connaissent déjà, apportera d’autres éléments pour prendre plaisir à les danser en groupe et en harmonie", explique Olga Márquez.

A Sète - stage des 12-13 juin, école Terpsichore 4 rue Maire Aussenac - Samedi 11 h à 12 h 30 ; 16 h à 18 h 30 Dimanche 11 h à 12 h 30 - Tarifs : 1 séance 23 €, 2 séances 44 €, 3 séances 60 €)

Inscriptions et renseignements